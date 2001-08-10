Управляющие компании Южно-Сахалинска расчистили более 1300 дворовых территорий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На протяжении всех дней после окончания метели управляющие компании не прекращают работы по ликвидации последствий мощного снежного циклона в Южно-Сахалинске. На сегодня расчищено (обеспечен проезд) более 1300 из 1700 дворовых территорий городского округа, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Работы продолжаются. Вместе с тем, есть ряд УК, которые уже полностью привели в порядок дворы, находящиеся в их ведении. Одна из таких — ЖЭУ-14. На обслуживании управляющей организации порядка 60 многоквартирных домов, расположенных в 20-м и 22-м микрорайонах, а также по ул. Долинской.

- На уборке снега максимально задействовали весь наш коллектив. Много помогали и сами жильцы. Круглосуточно работали 4 погрузчика, только водители менялись. И сегодня во всех наших дворах обеспечены проезды, расчищены парковочные места для автомобилей, контейнерные площадки, тротуары. Сейчас готовим снежные массы для вывоза, - рассказала директор ЖЭУ-14 Ирина Зиновьева.

За состоянием дворов следят специалисты отдела муниципального жилищного контроля, государственной жилищной инспекции, департамента городского хозяйства, которые на регулярной основе проводят мониторинг качества расчистки. Особое внимание уделяют входным группам, контейнерным площадкам, пешеходным зонам, а также проверяют кровли на наличие опасных сосулек, наледи и скопившихся снежных масс.

- Важен вопрос безопасности горожан при передвижении во дворах. Во время рейдов специалисты смотрят, как УК справляются со своей работой. Если она неудовлетворительна — выдаем предостережения. И, в случае неисполнения обязательств, принимаем меры административного воздействия, - рассказал начальник отдела муниципального жилищного контроля Александр Чучков. - Также, если жители не довольны работой своих УК, которые систематически не исполняют свои обязанности, они вправе сменить УК, приняв соответствующее решение на общем собрании и перейти в другую.

Вместе с тем, в социальные сети мэра и администрации города поступают сигналы о том, что в результате расчистки дворовых территорий оказываются завалены снегом входные группы. Здесь, как подчеркнули в отделе муниципального жилищного контроля, позиция однозначная: уборка снега и выполнение «работы над ошибками» - зона ответственности УК. То есть, убирать должна управляющая компания. При возникновении таких ситуаций люди вправе требовать выполнения данных работ от соей УК.

Работа по ликвидации последствий циклона продолжается в круглосуточном режиме. Вся актуальная информация оперативно размещается на официальном сайте и телеграм-канале администрации Южно-Сахалинска