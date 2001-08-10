Сахалинский транспортный прокурор проведет прием предпринимателей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинским транспортным прокурором Лосевым Дмитрием Сергеевичем с 09 – 00 до 18 – 00 часов 06.02.2024 организован прием предпринимателей Сахалинской области по вопросам соблюдения прав и интересов предпринимателей в сфере функционирования объектов железнодорожного, воздушного, водного транспорта и в таможенной сфере, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской транвпортной прокуратуре.

Предпринимателям необходимо прийти в Сахалинскую транспортную прокуратуру по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д. 34.

Предварительная запись по телефону: 8 (4242) 42-49-01, 43-32-25 приемная транспортной прокуратуры.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт).