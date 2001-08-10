"Единая Россия" выполнила годовой план по народной программе на 96%

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Итоги реализации народной программы «Единой России» подвели на заседании программной комиссии партии под председательством Дмитрия Медведева.

«За 2023 год выполнены 96% положений народной программы. Несмотря на трудности, с которыми сталкивается наша страна, мы не допустили отказов от обязательств перед гражданами. Для нас принципиально важно доказать людям, что мы действительно держим слово», - подчеркнул он.

Дмитрий Медведев напомнил, что на Съезде партии в декабре было принято решение о поддержке кандидатуры Владимира Путина на выборах Президента.

«Результат нашей работы – это безусловно важный вклад в его победу на предстоящих выборах», - уверен он.

Председатель партии остановился на некоторых итогах реализации народной программы. В частности, «Единая Россия» продолжает уделять приоритетное внимание развитию медицины и оптимизации первичного звена.

В 2023 году при поддержке партии регионы получили более 2,5 тысяч машин «скорой», полторы тысячи передвижных медкомплексов, свыше 85 тысяч единиц оборудования.

«Серьезное участие партия принимала в подготовке мер поддержки людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Удалось расширить категорию граждан, получающих бесплатные лекарства. Выросло финансирование из бюджета – почти в два раза - фонда «Круг добра», который оказывает помощь детям с редкими заболеваниями. На эти цели направлено почти 145 миллиардов», - отметил Дмитрий Медведев.

Партия работала над развитием соцподдержки. Свыше миллиона семей получают проиндексированный маткапитал и выплату при рождении детей, увеличены пенсии и зарплаты для более 13 миллионов бюджетников.

«Свыше 11 миллионов инвалидов обладают правом на повышенные соцвыплаты. В бюджете значительно увеличены средства на предоставление техсредств реабилитации», - сказал Дмитрий Медведев.

Кроме того, реализация народной программы «Единой России» обеспечила местами в школах 800 тысяч учащихся, а в детсадах создано дополнительно 245 тысяч мест.

«Школы, детсады, культурно-досуговые центры, прежде всего, на селе, спорткомплексы, учреждения здравоохранения должны оставаться в зоне особого внимания партии», - подчеркнул он.

Ещё одно важное направление связано с образованием и наукой.

«Партия содействовала увеличению финансирования грантов молодым учёным. Реализуется партпроект «Менделеевская карта». Его участниками стали более 7 тысяч молодых учёных, аспирантов, студентов, школьников. Им доступны преференции от партнёров проекта», - сообщил Председатель партии.

В 2023 году в программный документ «Единой России» были внесены изменения. В частности, появился раздел «Развитие новых регионов» - его исполнение в прошлом году составило 97%.

«По предложению партии Правительство утвердило программу социально-экономического развития Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Этот документ предполагает довести уровень оказания социальных услуг до общероссийских стандартов. Это важнейшая задача, наш долг перед населением новых субъектов РФ. Не менее важная задача — восстановить все объекты ЖКХ и социальной инфраструктуры», — сказал Председатель партии.

При поддержке «Единой России» приняты законы по интеграции новых регионов в российскую систему пенсионного и социального страхования, работают все партийные проекты, включая портал «Я в России».

В свою очередь, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что с начала реализации народной программы создано и модернизировано более 83 тысяч соцобъектов. Построено 1338 школ, 1676 детсадов, 882 медучреждения, 145 спортивных комплексов. Капитально отремонтировано 2,8 тысяч школ и 4,2 тысячи медучреждения.

«Установлено 3,9 тысячи ФАПов. Отремонтировано более 2,1 тысяч почтовых отделений и 278 общежитий вузов. Благоустроены 21 тысяча дворов и общественных пространств», - сообщил он.

Бюджетными поправками увеличено финансирование программы «Профессионалитет», выделены допсредства на программу комплексного развития сельских территорий, стимулирование спроса на покупку отечественных машин, модернизацию служб занятости.

Принят новый закон о занятости - он гарантировал ежегодную индексацию МРОТ, преимущества для ветеранов СВО при трудоустройстве, оказание помощи людям, желающим сменить работу.

Значимой частью народной программы «Единой России» стала поддержка участников СВО и членов их семей.

«Приняты законы по регулированию кредитных каникул и обеспечению финансовой защиты семей участников СВО, предоставлению бесплатной юридической помощи и упрощению процедур, связанных с оформлением различных документов, выстраиванию полноценной системы льгот в сфере образования», - сказал Андрей Турчак.

Он отметил, несмотря на высокие показатели исполнения народной программы в 2023 году, осталось несколько невыполненных положений.

«В 2023 году был запланирован ремонт 3208 медицинских учреждений первичного звена. Из них в 91 ремонт не завершен. Аналогичная история – с почтовыми отделениями. Из 1282 отделений, подлежащих ремонту, в 90 работы все еще не завершены. Мы также не успели принять закон о статусе наставничества, устанавливающий преференции для наставников в системе образования. Прошу координаторов, которые за эти направления отвечают, оперативно закрыть свои «долги», - сказал секретарь Генсовета.

Он также анонсировал создание программного комплекса «Спутник народной программы». Он позволяет визуализировать на карте объекты народной программы, назначать ответственных за каждый, организовать онлайн-взаимодействие с жителями по обсуждению планов, приемке результатов, оценке качества работ.

«Спутник» начнет работу в мае. Пилотными в нем станут четыре проекта - «Модернизация школ», «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Моя карьера с Единой Россией» и «Модернизация общежитий вузов», - сообщил Андрей Турчак.

В заключение Дмитрий Медведев поручил актуализировать показатели народной программы «Единой России» на 2024 год и продолжить мониторинг их исполнения, а также информировать жителей о результатах.

«Просил бы коллег подготовить мой доклад главе государства об итогах реализации нашего основного партийного документа. Успех реализации народной программы «Единой России» – это успех страны в целом», - заключил Дмитрий Медведев.

«В 2023 году фракция «Единой России» в Сахалинской областной Думе провела большую работу по основным направлениям народной программы Партии. В первую очередь, конечно, это касается контроля выполнения целей партийных проектов «Единой России» — «Безопасные дороги», «Городская среда», «Здоровое будущее», «Историческая память», «Старшее поколение», «Чистая страна», «Культура малой родины», «zа Самбо». Депутаты Сахалинской областной Думы — члены фракции «Единой России» проверяли, как идет работа в рамках этих инициатив, во время выездной работы в своих избирательных округах, вместе с представителями правительства Сахалинской области и администраций муниципалитетов.

В 2023 году в сельских населенных пунктах Сахалина открылось несколько новых ФАПов, оборудованных по современным стандартам. В частности, собственные пункты медицинского обслуживания получили жители сел Восточное, Молодежное и Леонидово. Благодаря расширению сети медицинских учреждений наш регион выполняет цели национального проекта «Здравоохранение», а в рамках партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее» ведется контроль доступности и качества медицинской помощи населению.

В рамках проекта «Культура малой Родины» в селах Сокол, Новотроицкое и Соловьевка в южной части острова Сахалин сейчас возводят сельские Дома культуры. На площадках работают ответственные подрядчики, строительство идет в соответствии с графиком. После сдачи объектов жители сел получат доступ к разнообразному культурному досугу для всех возрастных групп, смогут активнее участвовать в общественной жизни и развивать свои творческие таланты.

Проект «Za Самбо» направлен на объединение нашей молодежи в занятии спортивной борьбой, родоначальник которой Василий Ощепков родился на Сахалине. Поэтому партийный проект, посвященный этому виду единоборства, имеет для островного региона особое значение. В рамках инициативы запущен подпроект «Самбо — в школу»: в образовательных учреждениях Сахалина и Курил уделяют особое внимание преподаванию самбо: закупают специальное оборудование, привлекают опытных тренеров и титулованных спортсменов для работы с детьми. Так, ученики Поронайской СОШ № 7 получили специальные спортивные маты для тренировок, а в школе села Дачное в Корсаковском районе для занятий самбо открыли новый спортивный зал. Всего в 2023 году 42 школы Сахалинской области закупили инвентарь, оборудовали помещения и начали тренировки по самбо.

Отдельно хочу остановиться на серьезной работе, которую депутаты фракции «Единой России» провели при анализе законопроекта о бюджете Сахалинской области на 2024 и плановый период 2025-2026 годов. В проекте главного финансового документа островного региона были отражены все цели и задачи народной программы «Единой России», а именно — увеличение расходов на социальную политику, повышение качества жизни, модернизацию ЖКХ, газификацию, образование, здравоохранение. Особое внимание уделили поддержке бойцов СВО и их семей, а также помощи близким погибших на фронтах Донбасса. Члены фракции «Единой России» единогласно поддержали проект бюджета Сахалинской области, тем самым в очередной раз показав важность заботы об интересах населения.

Цели партийных проектов «Единой России» достигаются при активном участии секретаря Сахалинского регионального отделения партии «Единая Россия», губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, правительства Сахалинской области, депутатов Сахалинской областной Думы. В свою очередь, принципы и задачи партийных проектов находят отражение в реализации областного проекта «Забота. Защита. Уважение», инициированного главой региона. Его целью является повышение качества жизни населения Сахалина и Курил. И фракция «Единой России» в Сахалинской областной Думе, в свою очередь, выдвигает инициативы, принятие которых обеспечивает островитянам комфортную жизнь и поддержку со стороны властей», - поделился Алексей Плотников, депутат Сахалинской областной Думы.