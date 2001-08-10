Южносахалинцев приглашают приобрести рыбу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 2 февраля, жители и гости областной столицы могут приобрести рыбу, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, треску по 92 руб/кг можно купить в магазине «Остров Сахалин», который расположен по адресу: Сахалинская, 59.

Кроме этого, навагу по 80 руб/кг можно купить в магазинах «Янтарное», расположенных по адресам: пр. Коммунистический, 19, пр. Мира, 280 В (ТЦ «Рай»), пр. Мира 229/5 (у ТЦ «Янтарь»), пр. Мира, 19.

Свежемороженую горбушу по 127 руб/кг реализуют в магазинах «Ефимов А.Ф.» по адресам: пр. Мира, 229 (ТЦ «Янтарь», торговое место №8-10), ул. Емельянова, 31/2, ул. Ленина, 252 Б (торговое место D10).

Торговля навагой по 80 руб/кг осуществляется по бул. Анкудинова (торговое место с северной стороны строения №17), на ул. Пограничной, 26 у ТЦ «Янтарь».

В Луговом на ул. Дружбы, 56 можно приобрести минтай и навагу по 75 руб/кг. В Ново-Александровске на ул. 3-я Строительная, 4Б навагу реализуют по 74 руб/кг. По 75 руб/кг навагу можно купить в магазине, который расположен по адресу: Авиационная, 74.

Сеть магазинов «Матрешка» предлагает навагу по 74,95 руб/кг (ул. 2-я Красносельская, 7, Железнодорожная, 168/4, Физкультурная, 1А, Сахалинская, 90, Донская, 4А, пр.Мира, 86).

Также навагу по 74,75 руб/кг можно купить на бул. Анкудинова, 5. А в планировочном районе Хомутово навагу реализуют по 75 руб/кг (ул. 1-я Октябрьская, 33Д).

Приобрести рыбу можно в рабочее время торговых точек.