Жителям частного сектора и СНТ Южно-Сахалинска напоминают о пожарной безопасности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В холодное время года увеличивается риск возникновения пожаров в домах, где используется печное, газовое отопление или обогревательные приборы. Администрация Южно-Сахалинска напоминает жителям частного сектора и СНТ о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Южносахалинцам, проживающим в домах с печным отоплением, необходимо проверять исправность печного оборудования: дымоход должен быть чистым (прочищать не реже двух раз в год), кладка - без трещин, а дверцы - плотно закрываться. Не следует оставлять рядом с печами легковоспламеняющиеся вещества и быстро сгораемые предметы и для растопки печей не применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, керосин и т.п.). Не оставлять топящиеся печи без присмотра.

Тем, кто использует электрическое отопление, не рекомендуется включать несколько электроприборов большой мощности в одну розетку во избежание перегрузок и перегрева электропроводки. Перед выходом из дома убедитесь, что все электронагревательные и осветительные приборы выключены.

Жителям, которые используют в быту газ, необходимо соблюдать осторожность, выполнять предписанные условия и не допускать утечки газа.

Отметим, специалисты городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям регулярно проводят профилактические рейды по частному сектору и СНТ, во время которых рассказывают о правилах пожарной безопасности и раздают информационные памятки. Правила также размещены на официальном сайте администрации города.