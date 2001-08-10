В Южно-Сахалинске продолжается расчистка улиц и тротуаров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дорожные службы областного центра продолжают работы по ликвидации последствий снежного циклона. Дневная смена - это 269 единиц техники и 110 рабочих занимается расширением проезжей части, вывозом снега, расчисткой автобусных остановок. Важный приоритет - пробивка и расширение тротуаров, особенно вблизи школ и социальных объектов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Минувшей ночью дорожные службы работали во Владимировке и частном секторе города, в 25 микрорайоне работы велись на следующих улицах:

- ул. Молодежная – частично пробита;

- пер. Дачный – открыта для проезда;

- ул. 1905 года – открыта для проезда;

- пер. Барачный от ул. Сахалинской до ул. Проточной- проезд есть;

- пер. Мучной от речки до ул. Проточной – проезд открыт;

- ул. Угловая – пробита;

- ул. Проточная от ул. Сахалинской на юг – частично пробита;

- ул. Проточная от ул. Сахалинской на север – частично пробита;

- ул. Киевская – пробита на всем протяжении;

- ул. Сибирская – пробита, остался участок от ул. Почтовой до ул. Рязанской;

- ул. Рабочая – пробита от ул. Степной на запад;

- ул. Морская – пробита на всем протяжении;

- ул. Почтовая – пробита на всем протяжении;

- ул. Песочная – пробита;

- пер. Песочный – пробита;

- ул. Гоголя – пробита;

- пер. Рябиновый – открыт для проезда;

- ул. Телеграфная – открыта для проезда;

- ул. Родниковая – пробита на всем протяжении;

- ул. Яблочная – работы еще ведутся;

- ул. Кавказская – открыта для проезда;

- ул. Дальневосточная – открыта для проезда;

- пр. Еланский – открыт для проезда;

- пер. Новостроевский – частично пробит;

- ул. Тихая от ул. Деповской до ул. Киевской;

- ул. Южно-Сахалинская от ул. Деповской до ул. Киевской;

- также открыты все поперечные улицы на выезд на ул. Железнодорожную.

Обращаем внимание на ситуацию, которая значительно осложняет расчистку частного сектора. Жители, расчищая от снега свои участки, сваливают снег со своих дворов на улицу. Так случилось, например, на ул. Сибирской, где ночью техника не смогла до конца расчистить улицу. В связи с чем граждан просят временно складировать снег на своих участках и не препятствовать расчистке улиц

Днем 2 февраля планируется провести работы на следующих улицах городского округа:

- ул. Лермонтова от «Слезы» на юг - вывоз снега;

- ул. Горького - расчистка парковок, тротуаров;

- ул. Пуркаева - расширение тротуаров;

- ул. Физкультурная от пр. Победы до ул. Поповича - расширение проезжей части;

- ул. Есенина - расчистка тротуаров;

- пр. Коммунистический - расчистка тротуаров;

- ул. Сахалинская - пробивка тротуаров, расчистка автобусных остановок;

- ул. Ленина - пробивка тротуаров, расчистка автобусных остановок;

- ул. Невельская от пр. Мира до ул. Чехова - пробивка проезжей части;

- ул. Тихоокеанская от ул. Горького до ул. Комсомольская - расширение проезжей части, очистка тротуаров;

- пер. Мартовский - пробивка тротуаров, проезжей части;

- 25-й микрорайон - пробивка проезжей части, вывоз снега, расширение;

- ул. Курильская от ул. Чехова до ул. Амурская, северная сторона - расчистка тротуаров;

- пер. Мучной - вывоз снега, пробивка проезжей части;

- ул. Сибирская - вывоз снега, пробивка проезжей части;

- ул. НовоДеревенская - пробивка проезжей части;

- ул. Пионерская - пробивка проезжей части, вывоз снега;

Новое Дальнее - расширение проезжей части, тротуаров:

- пер. Луговой - пробивка проезжей части;

- пер. Трубный - пробивка проезжей части;

- пер. Яблочный - пробивка проезжей части.

с. Березняки:

- ул. Зеленая - вывоз снега;

- ул. Березовая - расширение проезжей части.

пл/р Ново-Александровск

- пер. Горького - снятие ледяного наката;

- ул. 2-ая Комсмольская - снятие ледяного наката;

- ул. 30 лет Победы - снятие ледяного наката;

- ул. Советская - снятие ледяного наката;

- пер. Железнодорожный - вывоз снега.

пл/р Хомутово:

- ул. 4-ая Железнодорожная - расчистка тротуаров ООО «СМЭП»;

- ул. Шоссейная - расширение проезжей части.

с. Ключи

- ул. Советская - расширение проезжей части.

пл/р Луговое

- ул. 2-ая Железнодорожная - расширение проезжей части;

- ул. 2-ая Пионерская - расширение проезжей части;

- ул. Комарова - расширение проезжей части.

Автовладельцев убедительно просят не оставлять транспорт на обочинах и автобусных остановках, по возможности не занимать парковочные карманы вдоль центральных улиц или оперативно убирать автомобили на время работ спецтехники. Горожанам также рекомендуется оставить в машине контакты для связи, если она оставлена на длительную стоянку в зоне расчистки.