На Сахалине почтили память погибших жителей блокадного Ленинграда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Литературно-музыкальный вечер «Ленинград. Во имя жизни…» прошел в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 1 февраля. Гостями встречи стали ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, малолетние узники фашистских концлагерей, дети войны, учащиеся «Кадетской школы», участники всероссийского детско-юношеского общественного движения «Юнармия», школьники и студенты, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Ведущие вечера, специалисты СахОУНБ Кирилл Конченко и Виктория Крылова напомнили присутствующим о важном историческом событии — 80-летии со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Собравшиеся почтили минутой молчания память о тех, кто не пережил блокаду, защитниках Ленинграда, всех наших воинов и ветеранов, не доживших до сегодняшнего дня.

Ведущие познакомили гостей с краткой биографией сахалинских ветеранов —Вячеслава Васильевича Гаврилова, Василия Николаевича Андреева, Екатерины Михайловны Патраковой, Валентины Васильевны Азаренко, Валентины Григорьевны Труммель, Гертруды Ивановны Жуковской, Нины Викторовны Мигуновой.

Помимо прочего, о том, какой ценой ленинградцам удалось отстоять свой город и почему важно было его не сдать фашистам рассказал руководитель «Бессмертного полка» России в Сахалинской области, полковник в отставке Андрей Фугенфиров. Он также вручил грамоты за активную воспитательную работу лектору общества «Знание», ветерану органов госбезопасности Сахалинской области, Сергею Часникову и литератору Александру Кутелеву. Также от имени «Бессмертного полка» был вручен памятный подарок директору Сахалинской областной универсальной научной библиотеки Валентине Малышевой. Она отметила, что это событие имеет для нее особое значение, так как ее отец воевал на ленинградском фронте.

Глава библиотеки пожелала мира и счастья присутствующим, а также выразила благодарность всем тем, кто усердно трудится в обучении молодежи истории своей Родины.

Творческие номера для гостей вечера подарили участники театральной студии «Счастливый случай» Татьяна Карпухина, Юлия Дементьева, а также специалист СахОУНБ Надежда Жамьянова.