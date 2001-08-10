В ночь на 2 февраля расчистку Южно-Сахалинска продолжат 240 единиц техники
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Дорожные службы Южно-Сахалинска продолжают работы по ликвидации последствий мощного снежного циклона. В ночь на 2 февраля на расширении и пробивке проезжих частей, расчистке автобусных остановок и тротуаров, вывозе снега будет занято 240 единиц техники и 67 человек, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Работы запланированы на следующих улицах городского округа:
- пр. Победы от железнодорожного переезда на восток - вывоз снега;
- ул. Горького от пр. Победы на север - вывоз снега;
- ул. Емельянова от ул. Горького на запад - вывоз снега;
- пр. Коммунистический - расширение проезжей части;
- ул. Есенина - расчистка тротуаров;
- ул. Огородная - расчистка проезжей части;
- ул. Сахалинская - пробивка тротуаров, пешеходных переходов;
- ул. Ленина от ул. Сахалинская до ул. Пуркаева - пробивка тротуаров, пешеходных переходов, расширение проезжей части;
- ул. Карла Маркса от ул. Ленина до Привокзальной площади - расширение проезжей части;
- ул. Хабаровская от ул. Амурской до ул. Комсомольской - расширение проезжей части;
- ул. Комсомольская от ул. Сахалинской до Компроспекта - пробивка, вывоз снега;
- 25-й микрорайон - пробивка и расширение проезжей части, вывоз снега;
- ул. Киевская - пробивка проезжей части, вывоз снега;
- ул. Родниковая - расширение проезжей части;
- ул. Сибирская - пробивка проезжей части;
- ул. Рабочая (западная сторона) - пробивка проезжей части;
- ул. Молодёжная - пробивка проезжей части;
- ул. 1905 года - пробивка проезжей части;
- пер. Барачный - пробивка проезжей части;
- ул. Новодеревенская - пробивка проезжей части;
- ул. Телеграфная - пробивка проезжей части;
- ул. Кавказская - пробивка проезжей части;
- ул. Новая - пробивка проезжей части;
- ул. Дальневосточная - пробивка проезжей части;
- ул. Яблочная - пробивка проезжей части;
- пр. Еланский - пробивка проезжей части;
- пер. Новостроевский - пробивка проезжей части;
- ул. Белокаменная - пробивка проезжей части;
- пер. Земледельческий - пробивка проезжей части;
Луговое
- ул. 2-ая Заречная - расширение проезжей части;
- ул. 2-ая Новая - расширение проезжей части;
- ул. Юбилейная - расширение проезжей части;
- ул. 2-ая Строительная - расширение проезжей части;
Березняки
- ул. Речная - расчистка проезжей части;
- ул. Зеленая - расчистка проезжей части;
Ново-Александровск:
- пер. Горького - расчистка проезжей части;
- пер. Железнодорожный - вывоз снега;
- с. Старорусское, ул. Центральная - расчистка проезжей части;
- Новая Деревня - расчистка проезжей части;
Автовладельцев убедительно просят не оставлять транспорт на обочинах и автобусных остановках, по возможности не занимать парковочные карманы вдоль центральных улиц или оперативно убирать автомобили на время работ спецтехники. Горожанам также рекомендуется оставить в машине контакты для связи, если она оставлена на длительную стоянку в зоне расчистки.
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