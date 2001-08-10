Тихоокеанское
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1 Февраля 2024
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В ночь на 2 февраля расчистку Южно-Сахалинска продолжат 240 единиц техники

В ночь на 2 февраля расчистку Южно-Сахалинска продолжат 240 единиц техники

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дорожные службы Южно-Сахалинска продолжают работы по ликвидации последствий мощного снежного циклона. В ночь на 2 февраля на расширении и пробивке проезжих частей, расчистке автобусных остановок и тротуаров, вывозе снега будет занято 240 единиц техники и 67 человек, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Работы запланированы на следующих улицах городского округа:

- пр. Победы от железнодорожного переезда на восток - вывоз снега;

- ул. Горького от пр. Победы на север - вывоз снега;

- ул. Емельянова от ул. Горького на запад - вывоз снега;

- пр. Коммунистический - расширение проезжей части;

- ул. Есенина - расчистка тротуаров;

- ул. Огородная - расчистка проезжей части;

- ул. Сахалинская - пробивка тротуаров, пешеходных переходов;

- ул. Ленина от ул. Сахалинская до ул. Пуркаева - пробивка тротуаров, пешеходных переходов, расширение проезжей части;

- ул. Карла Маркса от ул. Ленина до Привокзальной площади - расширение проезжей части;

- ул. Хабаровская от ул. Амурской до ул. Комсомольской - расширение проезжей части;

- ул. Комсомольская от ул. Сахалинской до Компроспекта - пробивка, вывоз снега;

- 25-й микрорайон - пробивка и расширение проезжей части, вывоз снега;

- ул. Киевская - пробивка проезжей части, вывоз снега;

- ул. Родниковая - расширение проезжей части;

- ул. Сибирская - пробивка проезжей части;

- ул. Рабочая (западная сторона) - пробивка проезжей части;

- ул. Молодёжная - пробивка проезжей части;

- ул. 1905 года - пробивка проезжей части;

- пер. Барачный - пробивка проезжей части;

- ул. Новодеревенская - пробивка проезжей части;

- ул. Телеграфная - пробивка проезжей части;

- ул. Кавказская - пробивка проезжей части;

- ул. Новая - пробивка проезжей части;

- ул. Дальневосточная - пробивка проезжей части;

- ул. Яблочная - пробивка проезжей части;

- пр. Еланский - пробивка проезжей части;

- пер. Новостроевский - пробивка проезжей части;

- ул. Белокаменная - пробивка проезжей части;

- пер. Земледельческий - пробивка проезжей части;

Луговое

- ул. 2-ая Заречная - расширение проезжей части;

- ул. 2-ая Новая - расширение проезжей части;

- ул. Юбилейная - расширение проезжей части;

- ул. 2-ая Строительная - расширение проезжей части;

Березняки

- ул. Речная - расчистка проезжей части;

- ул. Зеленая - расчистка проезжей части;

Ново-Александровск:

- пер. Горького - расчистка проезжей части;

- пер. Железнодорожный - вывоз снега;

- с. Старорусское, ул. Центральная - расчистка проезжей части;

- Новая Деревня - расчистка проезжей части;

Автовладельцев убедительно просят не оставлять транспорт на обочинах и автобусных остановках, по возможности не занимать парковочные карманы вдоль центральных улиц или оперативно убирать автомобили на время работ спецтехники. Горожанам также рекомендуется оставить в машине контакты для связи, если она оставлена на длительную стоянку в зоне расчистки.

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