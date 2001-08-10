Перехватывающие парковки в Южно-Сахалинске оборудуют под площадки для временного складирования снега

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Такое решение принято на заседании оперативного штаба в администрации Южно-Сахалинска, которое провел мэр Сергей Надсадин. Это позволит укорить работу по расчистке тротуаров от снега в центре города, что сейчас является одним из главных приоритетов в ликвидации последствий циклона, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как доложили на заседании, в настоящее время тротуары пробиты там, где это было возможно сделать оперативно. Нерасчищенные объекты требуют вывоза снега, что значительно замедляет процесс. Организация временного складирования снега на пустырях в городе - вынужденная мера для ликвидации последствий циклона, которая позволит сократить процесс пробивки тротуаров. Главная задача дорожников - к 5 февраля обеспечить безопасные пешеходные связи для передвижения школьников. Позднее складированные на перехватывающих парковках снежные массы также будут вывезены на полигоны.

Отдельно на штабе был затронут вопрос расчистки частного сектора, откуда сегодня поступает много обращений.

- Сегодня в ночь мы концентрировано заводим всю технику завода им. Федотова во Владимировку. Будет проводиться массовая работа, чтобы к утру пробить проезд по всем улицам этого планировочного района, - уточнил мэр Сергей Надсадин. - Что касается остальных дорог в областном центре - расчистка продолжается, составлены графики. В целом функционируют все магистральные дороги, работает общественный транспорт, остались вопросы по Дальнему и Березнякам, где мы ведем расширение проезжей части для восстановления привычных маршрутов автобусов. Наша задача максимально ликвидировать последствия циклона до конца недели, чтобы люди вернулись к комфортным условиям жизни в городе.

Особое внимание было уделено вывозу бытового мусора. Сегодня в городе ведутся работы по обеспечению проездов к 86 контейнерным площадкам. Порядка 60% контейнеров ТБО уже вывозится региональным оператором в плановом режиме. Однако существуют проблемы: наибольшее число обращений от жителей поступает с тех адресов, где необходимо обеспечить расчистку внутриквартальных проездов с полной вывозкой снега. Это порядка 25 проездов, работа по ним уже ведется. Но ввиду большого скопления снежных масс, сложной геометрической формы дворов, отсутствия площадок для складирования снега и большой загруженности личным транспортом процесс «распечатки» проездов, а значит и подъездных путей к контейнерам, объективно требует много времени. Там, где вывоз мусора в настоящее время невозможен, УК обязаны провести его пакетирование в мешки для более компактного складирования до момента приведения площадок в нормативное состояние.

Также все силы УК сейчас направлены на расчистку придомовых территорий областного центра - всего их 1736. Расчистку которых осуществляют 57 управляющих организаций и ТСЖ, работают 62 погрузчика, 44 единицы малой механизации и 190 дворников. По состоянию на 1 февраля проезд обеспечен в порядка 57% дворов. За минувшие сутки проведены работы в 244 дворах, из них повторно 118 - управляющим организациям приходится возвращаться на расчистку из-за неправильно припаркованного или брошенного личного автотранспорта. Еще необходимо расчистить 741 придомовую территорию. В департаменте городского хозяйства Южно-Сахалинска отмечают большую работу УК в ликвидации последствий циклона. Среди них есть передовики, которые в настоящее время уже завершают расчистку дворов - это ЖЭУ-14 и ЖЭУ-13.