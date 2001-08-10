В Южно-Сахалинске котельную нового микрорайона подключили к газу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 1 февраля, в микрорайоне «Горизонт», расположенном в южной части городского округа, к газовым сетям подключили новую модульную котельную. Она обеспечит горячей водой и отоплением 35 многоквартирных домов, школу 2 детских сада и другие объекты, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В торжественной церемонии запуска приняли участие вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Римша, и.о. заместителя генерального директора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Андрей Уморин, генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Южно-Сахалинск» Денис Лубнин и другие гости.

– Это знаковый объект для города. В довольно короткие сроки подрядные организации провели газ. Котельная высокой мощности, современное качественное оборудование. Её возможности позволят обеспечить теплом большой обособленный микрорайон Южно-Сахалинска, – отметил Алексей Римша.

Отметим, для газификации объекта также проложен распределительный газопровод протяженностью 2,8 км, который в перспективе позволит подключить к газовым сетям фельдшерско-акушерский пункт и другие объекты. Как отметила генеральный директор АО «Сахалинское ипотечное агентство» Елена Бондарева, пуск газа состоялся раньше запланированных сроков, поэтому уже в ближайшее время микрорайон сможет принимать новоселов.

– Реализован масштабный проект комплексного развития территории, когда одновременно с жильём возводятся объекты социальной и коммунальной инфраструктуры — два детских сада на 240 мест, в сентябре планируется открытие школы, что полностью обеспечит потребности жителей 1 и 2 очереди, – отметила Елена Бондарева.

Газификация Южно-Сахалинска – одно из ключевых направлений работы администрации Южно-Сахалинска. Мероприятия по подключению к голубому топливу объектов инженерной инфраструктуры, частных домов, переводу автомобилей на газ выполняются в рамках задач, обозначенных президентом Владимиром Путиным. На особом контроле - газификация района Владимировки. Житель улицы Южно-Сахалинской Виталий Бэ провел газ только в этом месяце и уже отмечает преимущества использования природного топлива.

– Намного удобнее. Нет печки, а значит, нет необходимости топить углем и дровами. Никакой сажи и золы. Большая экономия. В холодное время года на отопление уходило 15-20 тысяч рублей. После подключения размер первого платежа составил около 700 рублей. Разница огромная, – рассказал Виталий, – на нашей улице газифицированы практически все частые дома. Когда зимой все начинали топить печи, дышат было нечем. Теперь намного чище, нет запаха дыма. Несложный и сам процесс подключения. Компания - подрядчик собрала все документы.