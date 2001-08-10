Жителей Южно-Сахалинска приглашают в городской парк на праздник открытия Года семьи
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В предстоящую субботу в городском парке имени Ю. Гагарина пройдет торжественное открытие Года семьи. Гостей и жителей Южно-Сахалинска приглашают на праздничные мероприятия с мастер-классами и представлениями для детей, которые пройдут на разных площадках, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, 2024 год указом президента Владимира Путина объявлен Годом семьи. Праздничные мероприятия в городском парке, посвященные открытию Года семьи, пройдут в субботу, 3 февраля, с 13 до 16 часов.
- Год семьи мы откроем действительно по-семейному, запланировано много интересного - от официального открытия - до веселых мероприятий, связанных с активным семейным досугом и угощениями, которые традиционно готовят на семейных праздниках. Это очень важный, красивый и тёплый праздник, объединяющий всех нас под одно крыло - крыло семьи, крыло жизни, продолжения рода и благополучия, - рассказала директор департамента культуры и туризма администрации Южно-Сахалинска Ирина Герасимова.
В программе развлекательных мероприятий - показательные выступления фигуристов и мастер-классы по катанию на коньках. Праздник откроется соревнованиями "Хоккей в валенках-2024", которые пройдут под эгидой семьи: играют и дети, и мамы, и папы.
Открытие Года семьи даст старт целому ряду праздничных мероприятий, запланированных на 2024 год.
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