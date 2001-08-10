Тихоокеанское
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09:15, | Новости общества Сахалина и Курил

Скончался руководитель Управления делами губернатора и правительства Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Из-за внезапной болезни ночью 1 февраля скоропостижно скончался руководитель Управления делами губернатора и правительства Сахалинской области Павел Анатольевич Егоров. Глава региона Валерий Лимаренко выразил глубокие соболезнования семье и близким, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на телеграм "Лимаренко Brief".
 
"Для меня Павел Егоров был не просто коллегой и подчинённым, а близким другом и верным соратником, с которым мы прошли долгий путь. Его преждевременный уход - большая утрата для всех людей, которые его знали и ценили.Выражаю искренние соболезнования его семье и близким. Павел Анатольевич навсегда останется в нашей памяти примером безупречного служения, высоких профессиональных и душевных качеств. Он был человеком с большим сердцем. Таким мы его и запомним", - сообщается в канале Валерия Лимаренко.

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