Южносахалинцы поддержали предложенные к голосованию территории для благоустройства
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В островной столице завершился опрос по выбору общественных пространств, которые будут выдвинуты на рейтинговое голосование федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Так, для благоустройства в 2025 году жителям Южно-Сахалинска предстоит выбрать один объект из четырех представленных:
- территория в районе пересечения ул. Железнодорожная — ул. Кузнечная — ул. Анивская;
- территория, расположенная западнее дома №102 по ул. Сахалинской;
- благоустройство зоны отдыха «Тимирязевское» в Ново-Александровске;
- территория, расположенная северо-западнее пересечения ул. Тихоокеанской и ул. Горького.
Голосование за эти объекты стартует в марте на платформе za.gorodsreda.ru.
Напомним, Южно-Сахалинск в инициированном президентом проекте ФКГС принимает участие с 2017 года. За это время в рамках его реализации современный облик получили ряд территорий, в том числе скверы Крузенштерна, Рудановского, Головнина, Невельского, Пушкина, Пограничников и аллея Энергетиков, сквер Авиаторов.
Осенью прошлого года завершилось благоустройство территории северо-западнее пересечения пр. Мира и ул. Пуркаева. Тогда большинство горожан поддержало идею о создании сквера на месте бывшего пустыря. Новое пространство гармонично вписалось в существующую застройку и уже стало любимым местом для отдыха и прогулок жителей близлежащих микрорайонов.
В этом году начнется обустройство сквера, расположенного северо-западнее пересечения ул. Пограничной и Горького.
Создание современных, комфортных и привлекательных общественных пространств — один из приоритетов администрации Южно-Сахалинска. Ежегодно жители областного центра принимают активное участие в выборе территории для благоустройства и вносят вклад в формировании облика города: делятся мнениями, как должны выглядеть новые места отдыха.
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