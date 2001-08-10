30 семей в селе Холмского района получили комфортное жилье
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Чапланово, на улице Речной, построили 30-квартирный дом в рамках региональной программы расселения аварийного жилфонда. Первым новоселам сегодня вручил ключи губернатор Валерий Лимаренко во время своей рабочей поездки в Холмский район.
Все квартиры сдали с отделкой «под ключ»: поклеены обои, уложен линолеум, установлена сантехника, водонагреватель и электроплита. Новоселам остается только расставить мебель. А если жильцы обнаружат строительные недостатки, то их устранят в рамках пятилетнего гарантийного срока.
– Несмотря на непогоду, у вас тепло и хорошо. На Сахалине и Курилах мы ежегодно строим огромное количество жилья, переселяем людей из аварийных домов и в ближайшие годы должны полностью завершить эту программу. Это большая радость не только для новоселов, но и для властей. Это значит, что у нас появляется комфортная среда, чтобы жить, строить карьеру и думать о будущем. Хочу пожелать, чтобы в новых квартирах у вас царили любовь и благополучие, – обратился к новоселам Валерий Лимаренко.
Экскурсию по своему новому гнездышку главе региона провела Ирина Марина.
– Большое вам спасибо! Дома теперь комфортно и тепло. А какой вид из окна чудесный! Особенно летом красиво будет, когда все зазеленеет. В нашем старом доме то отопления не было, то света, с крыши бежало постоянно. У нас семья большая – три сына, восемь внуков. Теперь живем поближе к семье одного из сыновей. Он сейчас на СВО, настроение у него боевое, – поделилась Ирина Марина.
С начала года в Холмском районе заселили уже три дома. Кроме новостройки в Чапланово, сдали две девятиэтажки в райцентре. Ключи от квартир получили 180 семей. В 2024 году в муниципалитете построят еще пять домов для переселенцев из аварийного жилья. Их возведут в Яблочном, Костромском, Правде и Холмске.
Отметим, на Сахалине и Курилах с 2021 года идет реализация новой программы по расселению аварийных домов. За три года современные квартиры получили более 14,5 тысяч сахалинцев и курильчан. Данная программа является частью национального проекта «Жилье и городская среда», которая реализуется по решению Президента России Владимира Путина.
Федеральный центр активно поддерживает островной регион в расселении аварийного жилфонда. Из бюджета РФ Сахалинская область получила 17 млрд рублей на переселение сахалинцев и курильчан из непригодных для проживания домов.
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