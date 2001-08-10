Жители Поронайска смогут пройти анонимное тестированием ВИЧ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом. В связи с этим в Поронайске с 11:00 до 14:00 часов на площади имени Героя Советского Союза В.В. Пермякова будет работать мобильный комплекс Поронайской ЦРБ.

Все желающие смогут пройти анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ. Кроме того будут работать специалисты кабинета профилактики, можно будет измерить уровень сахара, внутриглазное и артериальное давление.