Тихоокеанское
информационное агентство
1 Декабря 2023
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11:12, | Новости общества Сахалина и Курил

Жители Поронайска смогут пройти анонимное тестированием ВИЧ

Жители Поронайска смогут пройти анонимное тестированием ВИЧ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом. В связи с этим в Поронайске с 11:00 до 14:00 часов на площади имени Героя Советского Союза В.В. Пермякова будет работать мобильный комплекс Поронайской ЦРБ.
 
Все желающие смогут пройти анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ. Кроме того будут работать специалисты кабинета профилактики, можно будет измерить уровень сахара, внутриглазное и артериальное давление.

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