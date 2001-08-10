Более 91 тысячи южносахалинцев прошли сезонную вакцинацию против гриппа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре завершается прививочная кампания против гриппа. До 1 декабря жители горожане могут пройти вакцинацию в поликлиниках по месту жительства, ФАПах и амбулаториях. Также для удобства горожан организована работа мобильного пункта, который принимает пациентов на площади Победы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как отметила фельдшер мобильного комплекса Нина Даниленко, в разгар прививочной кампании (сентябрь-октябрь) передвижной кабинет принимал по 150-160 пациентов в день. В некоторые дни здесь прививалось до 200 человек.

Напомним, грипп влияет на все жизненно важные системы организма. Так, после эпидемий медики отмечают рост сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инсультов и инфарктов. Прививка является самым эффективным способом защиты от опасных осложнений.

Процедура проведения профилактической прививки занимает около 5 минут. Медицинский работник проводит осмотр пациента, собирает анамнез. Прививка ставится при хорошем самочувствии и отсутствии противопоказаний препаратом отечественного производства «Совигрипп». Также все желающие могут сделать прививку от пневмококковой инфекции вакциной «Пневмовакс 23», которая помогает сформировать иммунитет против отита, пневмонии, гнойного менингита и др.

– Процесс вакцинации организован максимально удобно. Люди довольны. В поликлиниках могут наблюдаться очереди, а в мобильном пункте прививку можно поставить достаточно быстро, – рассказала Нина Даниленко.

Мнением о важности вакцинопрофилактики поделился житель Южно-Сахалинска Иван Ростов.

– Прививаюсь от гриппа, чтобы меньше болеть, поддерживать здоровье. Процедура проходит безболезненно – повышения температуры и каких-либо осложнений не наблюдалось. В мобильном пункте можно сделать прививку в удобное время, – отметил Иван Ефимович.

Отметим, завтра, 30 ноября мобильный пункт на пл. Победы будет работать с 10.00 до 17.00.