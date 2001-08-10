В Южно-Сахалинске маршрут №45 в тестовом режиме пойдет по двум схемам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Напомним, ранее в Южно-Сахалинске прошли опросы, в рамках которых горожан просили проголосовать «за» или «против» изменения маршрута №45. От жителей областного центра часто поступали запросы с просьбой вернуть прежнюю схему движения автобуса по проспекту Мира через торговый центр «Янтарь». Между тем оказалось немало и тех, кого устраивает корректировка маршрута, которая произошла год назад в рамках оптимизации маршрутной сети, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Центр управления городской мобильностью принял решение провести голосование, опросы прошли в телеграм-канале, а также на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. Всего в них приняло участие около 2 000 человек. В итоге - голоса разделились: половина участников выступили за изменения, половина - за прежнюю схему.

- Центр управления городской мобильностью принял решение оставить обе схемы движения. Автобусы №45 против часовой стрелки пойдут по проспекту Мира через торговый центр «Янтарь», как это было ранее, а движение автобусов №45 по часовой стрелке останется так, как сейчас. Планируется, схемы начнут действовать с 8 декабря по двум направлениям, - комментирует директор МКУ «Центр управления городской мобильностью Южно-Сахалинска» Александр Попов.

Специалисты продолжат мониторинг и будут собирать обратную связь от пассажиров. Со временем, когда сложится объективная картина, наименее востребованный маршрут уберут.

Добавим, на маршруте №45 идет замена подвижного состава, с 24 ноября против часовой стрелки начали курсировать 8 новых комфортабельных автобусов средней вместимости, на следующий день на линию по часовой стрелке вышли 4 единицы техники, ожидается поступление еще 4 автобусов. Планируется, что в декабре автобусы малого класса в полном объеме будут заменены новыми на маршруте №45 в обоих направлениях.