Подрядные организации и управляющие компании накажут за несвоевременную расчистку Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Валерий Лимаренко назвал неудовлетворительной работу подрядных организаций, отвечающих за расчистку дорог и тротуаров от снега, и управляющих компаний, в обязанностях которых содержание дворов. Глава региона вместе с мэром областного центра проинспектировали, как ведутся работы по устранению последствий циклона, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Валерий Лимаренко и Сергей Надсадин посетили один из дворов на улице Поповича. В разговоре с руководителем управляющей компании выяснилось, что дворники приступили к расчистке входных групп и придомовых территорий поздно, когда большинство жителей уже вышли из квартир и были вынуждены идти по снежной каше. После объезда городских территорий губернатор провел оперативное совещание в ситуационном центре.

- Это первый в новом сезоне достаточно сильный снегопад, и он показал, что с работой по расчистке ответственные службы оперативно не справились. Если дороги для проезда, в том числе маршрутного транспорта, ночью успели почистить, то по тротуарам и дворам ситуация неудовлетворительная. И подрядные компании, и управляющие должны проводить работу своевременно, до того, как люди выходят из домов. Все, кто с этим не справляется, должны нести ответственность, в том числе административную, – отметил Валерий Лимаренко.

Как пояснил вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Римша, подрядные организации, отвечающие за расчистку тротуаров, не сориентировались в ситуации и не направили необходимое количество техники и людей именно в ночное время. Аналогичная ситуация и с рядом управляющих компаний.

- Такое отношение к своим обязанностям – недопустимо ни при каких обстоятельствах. В ходе недавнего собрания с представителями управляющих компаний мы условились о своевременной расчистке территорий. Тех, кто свою работу не выполняет, ждут предостережения и штрафы от ГЖИ. Подрядные организации, которые должны убирать дороги и тротуары, не будут получать оплату за некачественно выполненную работу. Всем службам необходимо максимально мобилизоваться и быть готовыми приступить к работам в любой момент, – прокомментировал мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

Напомним, чуть больше недели назад губернатор и мэр провели совещание по вопросам готовности управляющих компаний к зимнему содержанию дворов. Большинство управляющих организаций подтвердили, что они полностью готовы к зиме: некоторые компании уже приобрели собственную технику, остальные заключили договоры аренды. Однако тогда на встречу пришли не все руководители предприятий. Позже выяснилось, что среди нескольких отсутствующих обслуживающих организаций почти все недостаточно подготовлены к зиме. Сегодня с теми, кто не справился с оперативной расчисткой, вновь проведут подробный разбор ситуации.

При нарушениях УК по содержанию общего имущества и придомовой территории жители могут обратиться в ГЖИ или в диспетчерскую департамента городского хозяйства: 300-475 (доб. 1-5). Также жалобы и вопросы можно оставлять в аккаунтах администрации Южно-Сахалинск.