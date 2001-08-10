Власти островного региона и

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Власти Сахалина и Курил и «Газпром межрегионгаз» согласовывают план мероприятий по газификации на 2024 год. Председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик в Санкт-Петербурге провел рабочую встречу с генеральным директором компании Сергеем Густовым.

Островной регион высокими темпами переходит на использование экологически чистого топлива. В 2018 году уровень газификации Сахалинской области составлял 14 процентов. Сегодня этот показатель равен 58 процентам. Такого результата удалось достичь благодаря налаженному сотрудничеству с «Газпромом». Участники встречи обсудили ход реализации программы развития газоснабжения и газификации Сахалинской области на 2021-2025 годы, а также исполнение плана-графика синхронизации работ по программе, в частности, подготовку регионом объектов теплоснабжения к приему газа в 2024 году.

- Сейчас мы активно ведем догазификацию домовладений граждан. Эта программа реализуется по поручению Президента России Владимира Путина. В ее рамках газ бесплатно подводится до границы земельного участка гражданина. Также переводим на экологически чистое топливо энергетику в муниципальных образованиях. В начале отопительного сезона в работу были запущены газовые котельные в городах Александровск-Сахалинский и Макаров, - сказал Алексей Белик.

Сейчас «Газпром» строит в Долинском районе газораспределительную станцию. Предполагается, что в декабре она будет технически готова к подаче газа. В следующем году начнётся подключение потребителей к экологически чистому топливу.

- В рамках пятилетней Программы предусмотрен перевод на природный газ 112 котельных в Сахалинской области. Чтобы обеспечить эту возможность, в регионе реализуются масштабные мероприятия по строительству газовой инфраструктуры. Синхронное выполнение сторонами принятых обязательств является ключевым фактором, который позволяет оперативно вводить в работу построенные объекты и своевременно подавать газ потребителям, - отметил Сергей Густов.

Также «Газпром» ведет активную работу по газификации на всей территории Сахалинской области.