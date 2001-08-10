Тихоокеанское
информационное агентство
29 Ноября 2023
Сейчас 20:40
88,61|97,07|66,91
В Южно-Сахалинске маршрут №45 в тестовом режиме пойдет по двум схемам
12:55, | Новости общества Сахалина и Курил

Власти островного региона и "Газпром межрегионгаз" синхронизируют усилия по газификации

Власти островного региона и

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Власти Сахалина и Курил и «Газпром межрегионгаз» согласовывают план мероприятий по газификации на 2024 год.  Председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик в Санкт-Петербурге провел рабочую встречу с генеральным директором компании Сергеем Густовым.

Островной регион высокими темпами переходит на использование экологически чистого топлива. В 2018 году уровень газификации Сахалинской области составлял 14 процентов. Сегодня этот  показатель равен 58 процентам. Такого результата удалось достичь благодаря налаженному сотрудничеству с «Газпромом». Участники встречи обсудили ход реализации программы развития газоснабжения и газификации Сахалинской области на 2021-2025 годы, а также исполнение плана-графика синхронизации работ по программе, в частности, подготовку регионом объектов теплоснабжения к приему газа в 2024 году.

- Сейчас мы активно ведем догазификацию домовладений граждан. Эта программа реализуется по поручению Президента России Владимира Путина. В ее рамках газ бесплатно подводится до границы земельного участка гражданина. Также переводим на экологически чистое топливо энергетику в муниципальных образованиях. В начале отопительного сезона в работу были запущены газовые котельные в городах Александровск-Сахалинский и Макаров, - сказал Алексей Белик.

Сейчас «Газпром» строит в Долинском районе газораспределительную станцию. Предполагается, что в декабре она будет технически готова к подаче газа. В следующем году начнётся подключение потребителей к экологически чистому  топливу.

- В рамках пятилетней Программы предусмотрен перевод на природный газ 112 котельных в Сахалинской области. Чтобы обеспечить эту возможность, в регионе реализуются масштабные мероприятия по строительству газовой инфраструктуры. Синхронное выполнение сторонами принятых обязательств является ключевым фактором, который позволяет оперативно вводить в работу построенные объекты и своевременно подавать газ потребителям, - отметил Сергей Густов.

Также «Газпром» ведет активную работу по газификации на всей территории Сахалинской области.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?