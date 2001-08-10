Власти островного региона и "Газпром межрегионгаз" синхронизируют усилия по газификации
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Власти Сахалина и Курил и «Газпром межрегионгаз» согласовывают план мероприятий по газификации на 2024 год. Председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик в Санкт-Петербурге провел рабочую встречу с генеральным директором компании Сергеем Густовым.
Островной регион высокими темпами переходит на использование экологически чистого топлива. В 2018 году уровень газификации Сахалинской области составлял 14 процентов. Сегодня этот показатель равен 58 процентам. Такого результата удалось достичь благодаря налаженному сотрудничеству с «Газпромом». Участники встречи обсудили ход реализации программы развития газоснабжения и газификации Сахалинской области на 2021-2025 годы, а также исполнение плана-графика синхронизации работ по программе, в частности, подготовку регионом объектов теплоснабжения к приему газа в 2024 году.
- Сейчас мы активно ведем догазификацию домовладений граждан. Эта программа реализуется по поручению Президента России Владимира Путина. В ее рамках газ бесплатно подводится до границы земельного участка гражданина. Также переводим на экологически чистое топливо энергетику в муниципальных образованиях. В начале отопительного сезона в работу были запущены газовые котельные в городах Александровск-Сахалинский и Макаров, - сказал Алексей Белик.
Сейчас «Газпром» строит в Долинском районе газораспределительную станцию. Предполагается, что в декабре она будет технически готова к подаче газа. В следующем году начнётся подключение потребителей к экологически чистому топливу.
- В рамках пятилетней Программы предусмотрен перевод на природный газ 112 котельных в Сахалинской области. Чтобы обеспечить эту возможность, в регионе реализуются масштабные мероприятия по строительству газовой инфраструктуры. Синхронное выполнение сторонами принятых обязательств является ключевым фактором, который позволяет оперативно вводить в работу построенные объекты и своевременно подавать газ потребителям, - отметил Сергей Густов.
Также «Газпром» ведет активную работу по газификации на всей территории Сахалинской области.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 11:08 Сегодня Сахалинский фотограф стал лауреатом всероссийского конкурса "Энергия побед"
10:18 Сегодня Южно-Сахалинск расчищают от снега почти сто спецавтомобилей
08:10 Сегодня В двух районах Сахалинской области прогнозируется ураган
09:28 Сегодня МТС оцифровала учебу студентов и курсантов МГУ им. адмирала Г.И. Невельского
16:11 23 Ноября Охранник, не пустивший бойцов СВО в бар Южно-Сахалинска и распыливший перцовый баллончик, заключен под стражу
14:49 24 Ноября Число многодетных семей на Сахалине и Курилах за пять лет увеличилось на треть
17:03 23 Ноября Более пяти тысяч жителей острова выбрали Единую карту сахалинца от ВТБ
17:08 24 Ноября Дети выбрали мессенджеры: лидером роста трафика стал Telegram
16:11 23 Ноября Охранник, не пустивший бойцов СВО в бар Южно-Сахалинска и распыливший перцовый баллончик, заключен под стражу
17:49 3 Ноября В Южно-Сахалинске состоялась региональная выставка "Сахалинское качество-2023"
13:26 1 Ноября Южносахалинцев приглашают на диспансеризацию
09:26 17 Ноября На Сахалине и Курилах определили лучшие подъезды октября
Выбор редакции
- 10:44 Вчера С начала года в Южно-Сахалинске демонтировано порядка 50 жилых домов
- 11:05 27 Ноября Хоккеисты "Кристалла" уступили "Манулу" в гостевой серии
- 14:49 24 Ноября Число многодетных семей на Сахалине и Курилах за пять лет увеличилось на треть
- 14:36 24 Ноября С 15 по 17 декабря в кинотеатре "Октябрь" в Южно-Сахалинске пройдет Фестиваль китайского кино
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?