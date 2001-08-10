В Южно-Сахалинске продолжается гастромарафон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южносахалинцев и гостей островной столицы приглашают попробовать фестивальные сеты в 11 кафе и ресторанах города в рамках гастрономического марафона «Пельмень и его друзья».

Оценить авторские вариации пельменей можно до 3 декабря. Полный перечень участников гастромарафона, их адреса и меню размещены на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска в разделе, посвященном зимнему фестивалю пельменей. Новости проекта представлены в тематическом телеграмм-канале.

Каждое из заведений общественного питания подготовило особенное меню, состоящее из трех позиций. Специальные сеты продаются по единой цене.

Так, в кафе «Дудук» ценителям кавказской кухни предложат попробовать ассорти сочных хинкали с начинкой из телятины, грибов с сыром, креветкой в соусе Том Ям, а десертный вариант — с вишней. В дополнение гостям заведения подадут горячий куриный бульон с яйцом и ароматный компот.

- Участвуем в фестивале не первый год. И это дает хороший стимул работать над собой, развиваться, привносить что-то новое в меню и радовать наших гостей интересными сочетаниями, - рассказал шеф-повар кафе «Дудук» Эльмурад Каракулов.

Посетители кафе и ресторанов, участвующих в гастромарафоне «Пельмень и его друзья», также могут оценить фестивальные блюда на портале администрации Южно-Сахалинска, где идет голосование за самый лучший сет. А лучшее оформление (подачу) определит профессиональное сообщество шеф-поваров .

Напомним, гастрономический марафон «Пельмень и его друзья» проводится в рамках Фестиваля пельменей. Впервые фольклорно-гастрономический фестиваль организовали в 2016 году, он приурочен к старту новогодних торжеств. В этом году финальное мероприятие Фестиваля пельменей состоится в городском парке.