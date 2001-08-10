В Восточном военном округе сформировано более 105 учебных подразделений для обучения молодого пополнения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Восточном военном округе для организации встречи, размещения и ввода в строй призывников сформированы более 105 учебных подразделений молодого пополнения. Их возглавили опытные офицеры – командиры и методисты. Также в их состав вошли наиболее подготовленные сержанты, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

С военнослужащими, под руководством опытных командиров подразделений, проводятся занятия по огневой подготовке, РХБ защите, строевой, медицинской, инженерной подготовке, военной топографии и связи. Занятия спланированы, как на приказарменной учебно-материальной базе, так и в учебных классах с доведением теоретической части дисциплин.

В ближайшее время военнослужащие по призыву изучат технические характеристики и правила эксплуатации, обслуживания вверенного вооружения, военной и специальной техники, а также требования общевоинских уставов.

Теоретическая и практическая подготовка осуществляется по специальной разработанной программе, которая включает в себя применение компьютеризированных тренажеров. Данная подготовка позволяет в кратчайшие сроки приступить к выполнению служебных обязанностей по предназначению.