В Восточном военном округе сформировано более 105 учебных подразделений для обучения молодого пополнения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Восточном военном округе для организации встречи, размещения и ввода в строй призывников сформированы более 105 учебных подразделений молодого пополнения. Их возглавили опытные офицеры – командиры и методисты. Также в их состав вошли наиболее подготовленные сержанты, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
С военнослужащими, под руководством опытных командиров подразделений, проводятся занятия по огневой подготовке, РХБ защите, строевой, медицинской, инженерной подготовке, военной топографии и связи. Занятия спланированы, как на приказарменной учебно-материальной базе, так и в учебных классах с доведением теоретической части дисциплин.
В ближайшее время военнослужащие по призыву изучат технические характеристики и правила эксплуатации, обслуживания вверенного вооружения, военной и специальной техники, а также требования общевоинских уставов.
Теоретическая и практическая подготовка осуществляется по специальной разработанной программе, которая включает в себя применение компьютеризированных тренажеров. Данная подготовка позволяет в кратчайшие сроки приступить к выполнению служебных обязанностей по предназначению.
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