На Сахалине в полукопченой колбасе выявлена кишечная палочка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специалистами Сахалинского филиала Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора при исследовании пробы от партии полукопченой колбасы, изготовленной одним из предприятий Сахалинской области, выявлены нарушения по микробиологическому показателю, рассказали ТИА "Острова" в ведомстве.
Исследования проводились по обращению владельца продукции.
В ходе лабораторных испытаний в колбасе обнаружены бактерии группы кишечной палочки.
Поскольку во время копчения колбаса подвергается воздействию высоких температур, подобные выявления могут свидетельствовать о неудовлетворительных условиях хранения и транспортировки колбасных изделий.
Колбаса – это готовый к употреблению продукт, который не подвергается дальнейшей термической обработке. Специалисты лаборатории напоминают, что употребление такой продукции может вызвать пищевые отравления.
Информация доведена до заказчика исследования.
Как отмечают специалисты лаборатории: несмотря на то, что срок годности на копченые колбасы выше, чем на вареные, в связи с технологией изготовления (длительная термическая обработка при высоких температурах), специалисты не считают их более безопасными с точки зрения микробиологической чистоты. Любые способы изготовления колбасных изделий - из качественного сырья, с соблюдением всех норм производства, хранения и транспортировки - безопасны для потребителей.
После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в автоматизированную систему (АС) в области ветеринарии «Веста». Далее сведения срочными донесениями поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные ведомства.
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