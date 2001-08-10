Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Островной спортивный фотограф Юрий Ким занял третье место на XIII Всероссийском Фестивале-конкурсе спортивной журналистики «Энергия побед» в номинации «Премия имени Игоря Уткина за лучший фоторепортаж» среди региональных СМИ, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Это серьезная и значимая награда в моей карьере. В конкурсе принимал участие впервые. Рассказывали, что журналисты и фотографы бывает по пять лет пробиваются в шорт-лист претендентов, поэтому моё третье место – это действительно особенный успех. И могу с уверенностью сказать – это меня еще сильнее мотивирует в работе на будущее, - поделился впечатлениями Юрий Ким.

Войти в тройку лучших сахалинцу позволили фотоснимки, сделанные на спортивных играх «Дети Приморья-2023», региональном этапе турнира «КЭС-Баскет» и этапе Кубка России по сноуборду.

Церемония награждения победителей и призеров прошла в Олимпийском комитете России. Мероприятие традиционно организованное ОКР и федерацией спортивных журналистов России при поддержке ПАО «Газпром».