Дебош в самолете устроил пассажир рейса Новосибирск – Владивосток

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Нетрезвого пассажира самолета рейса «Новосибирск – Владивосток» привлекли к ответственности. Мужчина вступил в словесный конфликт с бортпроводницей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, по материалам Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте.

42-летний сибиряк летел во Владивосток, чтобы отдохнуть. В самолете он употреблял напитки, после чего решил закурить в туалетной комнате. Услышав замечания стюардессы, мужчина вступил с ней в словесный конфликт, в ходе которого использовал нецензурную брань, чем нарушил общественный порядок.

По прилету в дальневосточную столицу мужчину сопроводили в дежурную часть. В отношении пассажира составили административный арест по статье о мелком хулиганстве. Ему может грозить до пятнадцати суток административного ареста.