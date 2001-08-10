Участок автодороги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с ограниченной видимостью, образованием снежных заносов в районе Ловецкого перевала, а также с целью предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, с 09.00 (сах) 29 ноября ограниченно движение для всех видов транспорта, кроме высокопроходимого транспорта и транспорта специальных служб, на участке автодороги «Огоньки – Невельск», рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

В настоящее время на данном участке работает техника дежурных служб.

Уточнить информацию о времени открытия движения на указанном участке автодороги можно у дежурного диспетчера ГКУ «Управление Сахалинавтодор» по телефону: 8(4242) 55-91-56 (с 8:00 до 18:00) и 8(4242) 55-91-62 (с 18:00 до 8:00).