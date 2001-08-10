Южно-Сахалинск расчищают от снега почти сто спецавтомобилей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Дорожные службы продолжают расчищать от снега улично-дорожную сеть, остановочные карманы и павильоны, пешеходные переходы, тротуары, прилотковые зоны. Проводится обработка противогололедными материалами, вывоз снега. В ночь на 29 ноября было задействовано 88 единиц техники. Работы выполнялись всю ночь с перерывами на пересменку. Днем на уборку вышли 92 спецмашины и 97 человек, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
С 19.00 2 декабря до 11.00 3 декабря в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню неизвестного солдата, с восточной стороны площади Славы будет запрещена парковка транспортных средств.
Напомним о работах, связанных с обустройством инженерных сетей и дорожными работами.
Сегодня, в 13.00 планируется открыть для движение полосы на участке ул. Комсомольской в районе перекрестка с ул. Курильской, на которых приводились работы. Напомним, здесь выполняется устройство ливневой канализации для строящегося Центра водных видов спорта. Далее работы продолжаться на проезде к городскому парку, сейчас он закрыт для движения.
В связи с погодными условиями продлен срок дорожных работ на тротуарах ул. Пуркаева на участке от пр. Мира до автомагазина «Гиперавто» (ул. Пуркаева, 102).
Частично ограничено движение на путепроводе по ул. Транзитной, проезд осуществляется по одной полосе. Работы ведутся на южной части участка дороги. Ограничения продлятся ориентировочно до 5 декабря.
В связи со строительством детской поликлиники закрытым для движения остается участок ул. Кузнечной от ул. Анивской до ул. Железнодорожной.
Для движения транспорта закрыт сквозной проезд по ул. Карьерной на участке между домами №27 и №29 до пересечения с ул. Украинской. Здесь ведется обустройство инженерно-транспортной инфраструктуры к новому микрорайону. В связи с чем скорректировано движение автобуса №34: он движется по пр. Мира до пересечения с ул. Украинской, затем до разворотной площадки выше железнодорожной больницы и возвращается обратно. Также закрыт для движения внутриквартальный проезд (технологический проезд) в районе домов № 29 и №29а по ул. Карьерной. Заезд к жилым домам возможен в нижней части улицы - с ул. Карьерной, в верхней - с ул. Украинской. По информации заказчика - Корпорации развития Сахалинской области - ограничения на этом участке ул. Карьерной продлятся ориентировочно до 30 ноября.
Подрядной организацией продолжаются работы по установке дополнительного светофорного регулирования на светофорном объекте, расположенном на перекрестке улиц Ленина и Больничной. В течение дня возможны временные ограничения транспорта по полосам.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 11:08 Сегодня Сахалинский фотограф стал лауреатом всероссийского конкурса "Энергия побед"
10:18 Сегодня Южно-Сахалинск расчищают от снега почти сто спецавтомобилей
08:10 Сегодня В двух районах Сахалинской области прогнозируется ураган
09:28 Сегодня МТС оцифровала учебу студентов и курсантов МГУ им. адмирала Г.И. Невельского
16:11 23 Ноября Охранник, не пустивший бойцов СВО в бар Южно-Сахалинска и распыливший перцовый баллончик, заключен под стражу
14:49 24 Ноября Число многодетных семей на Сахалине и Курилах за пять лет увеличилось на треть
17:03 23 Ноября Более пяти тысяч жителей острова выбрали Единую карту сахалинца от ВТБ
17:08 24 Ноября Дети выбрали мессенджеры: лидером роста трафика стал Telegram
16:11 23 Ноября Охранник, не пустивший бойцов СВО в бар Южно-Сахалинска и распыливший перцовый баллончик, заключен под стражу
17:49 3 Ноября В Южно-Сахалинске состоялась региональная выставка "Сахалинское качество-2023"
13:26 1 Ноября Южносахалинцев приглашают на диспансеризацию
09:26 17 Ноября На Сахалине и Курилах определили лучшие подъезды октября
Выбор редакции
- 10:44 Вчера С начала года в Южно-Сахалинске демонтировано порядка 50 жилых домов
- 11:05 27 Ноября Хоккеисты "Кристалла" уступили "Манулу" в гостевой серии
- 14:49 24 Ноября Число многодетных семей на Сахалине и Курилах за пять лет увеличилось на треть
- 14:36 24 Ноября С 15 по 17 декабря в кинотеатре "Октябрь" в Южно-Сахалинске пройдет Фестиваль китайского кино
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?