Южно-Сахалинск расчищают от снега почти сто спецавтомобилей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дорожные службы продолжают расчищать от снега улично-дорожную сеть, остановочные карманы и павильоны, пешеходные переходы, тротуары, прилотковые зоны. Проводится обработка противогололедными материалами, вывоз снега. В ночь на 29 ноября было задействовано 88 единиц техники. Работы выполнялись всю ночь с перерывами на пересменку. Днем на уборку вышли 92 спецмашины и 97 человек, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

С 19.00 2 декабря до 11.00 3 декабря в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню неизвестного солдата, с восточной стороны площади Славы будет запрещена парковка транспортных средств.

Напомним о работах, связанных с обустройством инженерных сетей и дорожными работами.

Сегодня, в 13.00 планируется открыть для движение полосы на участке ул. Комсомольской в районе перекрестка с ул. Курильской, на которых приводились работы. Напомним, здесь выполняется устройство ливневой канализации для строящегося Центра водных видов спорта. Далее работы продолжаться на проезде к городскому парку, сейчас он закрыт для движения.

В связи с погодными условиями продлен срок дорожных работ на тротуарах ул. Пуркаева на участке от пр. Мира до автомагазина «Гиперавто» (ул. Пуркаева, 102).

Частично ограничено движение на путепроводе по ул. Транзитной, проезд осуществляется по одной полосе. Работы ведутся на южной части участка дороги. Ограничения продлятся ориентировочно до 5 декабря.

В связи со строительством детской поликлиники закрытым для движения остается участок ул. Кузнечной от ул. Анивской до ул. Железнодорожной.

Для движения транспорта закрыт сквозной проезд по ул. Карьерной на участке между домами №27 и №29 до пересечения с ул. Украинской. Здесь ведется обустройство инженерно-транспортной инфраструктуры к новому микрорайону. В связи с чем скорректировано движение автобуса №34: он движется по пр. Мира до пересечения с ул. Украинской, затем до разворотной площадки выше железнодорожной больницы и возвращается обратно. Также закрыт для движения внутриквартальный проезд (технологический проезд) в районе домов № 29 и №29а по ул. Карьерной. Заезд к жилым домам возможен в нижней части улицы - с ул. Карьерной, в верхней - с ул. Украинской. По информации заказчика - Корпорации развития Сахалинской области - ограничения на этом участке ул. Карьерной продлятся ориентировочно до 30 ноября.

Подрядной организацией продолжаются работы по установке дополнительного светофорного регулирования на светофорном объекте, расположенном на перекрестке улиц Ленина и Больничной. В течение дня возможны временные ограничения транспорта по полосам.