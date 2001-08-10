МТС оцифровала учебу студентов и курсантов МГУ им. адмирала Г.И. Невельского
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск, РФ - ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, обеспечила Морской государственный университет им. адмирала Г.И. Невельского доступом к платформе для онлайн-коммуникаций и обучения МТС Линк. Российский сервис поможет крупному дальневосточному вузу организовать дистанционные лекции для студентов и проводить онлайн-конференции различного уровня.
Преподавателям университета доступны опции, необходимые для комфортного проведения лекций и семинаров: использование онлайн-доски, демонстрация контента, отслеживание вовлеченности и посещаемости студентов. С помощью платформы также можно проводить классные часы и родительские собрания, что особенно актуально для родителей иногородних студентов.
Платформа МТС Линк обеспечивает любые виды коммуникаций для области образования. Платформа имеет интуитивно понятный интерфейс и функции, необходимые для проведения удаленных встреч и совещаний: демонстрацию слайдов и видеоконтента, работу в едином виртуальном пространстве. Организаторам видеоконференций и вебинаров доступна статистика с данными о количестве просмотров, участниках мероприятия, их вовлеченности, времени пребывания в онлайне. Одновременно к сессии могут подключиться до 5 000 слушателей и 30 спикеров.
В Холмске на Сахалине действует филиал Морского государственного университета имени Невельского, история которого восходит к Сахалинскому мореходному училищу.
О МТС Линк
«Вебинар Технологии» (бренд «МТС Линк») — российский разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы. МТС Линк предлагает решения для проведения онлайн-встреч и совещаний, вебинаров, организации смешанного обучения, а также проведения крупных виртуальных и гибридных мероприятий. Сервисы зарегистрированы в реестре отечественного ПО и имеют собственную серверную инфраструктуру на территории России. За год на платформе проходит около 2 млн онлайн-мероприятий, в которых принимают участие до 30 млн участников.
Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского
Высшее учебное заведение, расположенное во Владивостоке, занимается подготовкой специалистов морского транспорта. Крупнейшее морское образовательное заведение в Российской Федерации. В мае 2004 года в целях создания укрупненного комплекса по подготовке специалистов и научной работе на морском транспорте Сахалинское мореходное училище было присоединено к Морскому государственному университету имени адмирала Г. И. Невельского и стало его филиалом.
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