Тихоокеанское
информационное агентство
29 Ноября 2023
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08:10, | Новости общества Сахалина и Курил

В двух районах Сахалинской области прогнозируется ураган

В двух районах Сахалинской области прогнозируется ураган

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С середины дня 29 ноября в Южно-Курильском и Курильском районах  ожидается  сильный ветер, ураган сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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