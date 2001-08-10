Тихоокеанское
информационное агентство
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16:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Мокрый снег и сильный ветер ожидается в двух курильских районах

Мокрый снег и сильный ветер ожидается в двух курильских районах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

29 ноября в Южно-Курильском и Курильском районах ожидаются осадки в виде мокрого снега, усиление ветра до 25-30 м/с, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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