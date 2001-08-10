Порыв на теплотрассе в Южно-Сахалинске устранен

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты Сахалинской коммунальной компании приступили к заполнению сетей теплоносителем и повышению параметров, после завершения ремонтных работ на поврежденном участке Комсомольского коллектора. Для полного заполнения сетей всех отключенных ранее домов требуется несколько часов.

Как сообщили в СКК, перерасчёт за недопоставленную услугу отопления будет произведён согласно «Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». Они определяют нормативные температуры и допустимую продолжительность перерыва отопления. Отдел сбыта компании будет пользоваться для этого данными как от управляющих компаний, так и от диспетчерской службы «СКК» (время отключения/включения отопления, температурные показатели).

Сообщить о проблемах с теплом после устранения порыва южносахалинцы могут по телефону горячей линии ЖКХ: 8 (800) 302-00-65 со стационарного телефона или *0065 с мобильного (с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00, воскресенье выходной). Обратиться также можно через WhatsApp: 8 (924) 884-42-03.

Напомним, что в Южно-Сахалинске на Комсомольском коллекторе около перекрестка улиц Горной и Комсомольской поздно вечером 27 ноября произошел порыв на теплотрассе. На место аварии были оперативно направлены ремонтные бригады. После обнаружения места порыва, был демонтирован поврежденный участок трубопровода и заменен на новый. Ситуацию с повышением параметров теплоносителя министерство ЖКХ держит на контроле.