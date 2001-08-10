Женщины оформляют почти каждую вторую "семейную" ипотеку
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За пять лет доля заемщиков-женщин, оформляющих кредиты по «семейной» ипотеке, существенно выросла. Если в 2019 году, когда программа работала уже в полной мере, в ВТБ на таких клиентов приходилось 14% в общем количестве сделок по ней, то в ноябре 2023 года - уже 46%.
«Следующий год в России объявлен Годом семьи. Мы ожидаем, что это придаст новый импульс для развития системы мер социальной поддержки, прежде всего - граждан с детьми. Уверены, что основой станет государственная программа «семейной» ипотеки, действующая на рынке более пяти лет и зарекомендовавшая себя как эффективный инструмент улучшения жилищных условий. Она дает возможность купить квартиру или построить собственный дом на льготных условиях, что особенно актуально в период высоких ставок по базовым программам кредитования. В совокупности с выплатой материнского капитала и дополнительной финансовой поддержкой многодетных заемщиков госпрограмма позволит российским семьям быстрее решить долгожданный квартирный вопрос и окажет позитивное влияние на демографическую ситуацию в стране», - прокомментировал вице-президент, директор департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин.
За неполных 11 месяцев «семейную» ипотеку в ВТБ получили более 61,4 тысяч клиентов. Общая сумма сделок по программе превысила 349,5 млрд рублей. Это на 70% по количеству и почти на 80% по объему превышает показатель за январь-ноябрь прошлого года. Всего с момента запуска «семейной» ипотеки в мае 2018 года ею воспользовались 178,4 тысяч заемщиков ВТБ, получив на улучшение жилищных условий 811,5 млрд рублей.
Средний размер кредита по программе в ноябре 2023 года составляет 5,6 млн рублей, что на 11% ниже, чем в начале года. В среднем жилищные кредиты в рамках «семейной» ипотеки клиенты оформляют на 27 лет. Подавляющее большинство заемщиков приобретают квартиры на первичном рынке. Прежде всего, однокомнатные – как инвестицию для будущего проживания детей: такие объекты занимают 45% в общем количестве сделок по программе. На втором месте – двухкомнатные квартиры с долей в выдачах 34%. Примерно каждый пятый приобретает в рамках «семейной» ипотеки трехкомнатные объекты.
Ранее ВТБ сообщал, что на фоне регулирования рынка ипотечного кредитования спрос заемщиков смещается в сторону кредитов с господдержкой. По прогнозам экспертов ВТБ, к концу года доля госпрограмм достигнет максимальных 55% в общем объеме продаж ипотеки российских банков. Ранее рекордное значение было зафиксировано в 2022 году (47%).
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