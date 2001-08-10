Школьники из лицея №2 в Южно-Сахалинске учились изготавливать марлевые повязки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ребята приняли участие в мастер-классе по изготовлению марлевых повязок для бойцов СВО, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В Южно-Сахалинске продолжается реализация проекта «Сопричастность». К нему присоединяется все больше неравнодушных горожан, общественных организаций, трудовых коллективов, дошкольных и общеобразовательных учреждений.

Ученики лицея №2 уже не первый раз принимают участие в проекте «Сопричастность». Собирают посылки для бойцов, изготавливают марлевые повязки.

- Ребята схватывают все налету, стараются, делают, потому что понимают - это помощь и поддержка для наших военнослужащих, - рассказала организатор мастер-класса по изготовлению марлевых повязок Валентина Васильева.

Добавим, проект «Сопричастность» был инициирован губернатором Валерием Лимаренко. В Южно-Сахалинске он реализуется при содействии местного отделения партии «Единая Россия», секретарем которого является Сергей Надсадин.

Пункты приема посылок от всех желающих открыты в штабе общественной поддержки по ул. Дзержинского, 40/1, ул. Дзержинского, 23 (кабинет №325) и по ул. Больничной, 34.