Более 1300 сетов куплено в Южно-Сахалинске с начала гастромарафона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Попробовать авторские вариации любимых многими южносахалинцами пельменей - можно в областном центре до 3 декабря, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В этом году в гастромарафоне участвуют 11 предприятий общественного питания. Каждое из заведений подготовило особенное меню, состоящее из трех позиций. Специальные сеты продаются по единой цене.

Южносахалинцы могут выбрать лучший сет, а профессиональное сообщество шеф-поваров определит лучшее оформление (подачу) фестивального блюда. Голосование проходит на официальном сайте администрации.

Перечень кафе и ресторанов, участвующих в гастромарафоне представлен на сайте администрации города. Новости проекта публикуются в тематическом телеграм-канале.

Добавим, гастрономический марафон «Пельмень и его друзья» проводится в рамках Фестиваля пельменей. Впервые фольклорно-гастрономический фестиваль прошел в 2016 году, он приурочен к старту новогодних торжеств. В этом году финальное мероприятие Фестиваля пельменей состоится в городском парке.