Южносахалинцы отмечают практическую пользу проекта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южносахалинцы, прошедшие курс военно-спортивной подготовки «Будь готов», отмечают практическую значимость полученных знаний. На бесплатных курсах, организованных по инициативе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, все желающие могут освоить азы тактической медицины, инженерной и огневой подготовки. На сегодняшний день курс прошли уже 2550 жителей областного центра, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- На занятиях мы получили много полезной информации о том, как оказать себе помощь в экстренных ситуациях, получили знания о тактической медицине. Я узнал много нового, о чем никогда не слышал. Курсы очень познавательные, мне кажется, что их стоит посетить каждому, - отметил студент первого курса политехнического колледжа СахГУ Павел Афонаскин.

Курс «Будь готов» построен таким образом, что будет понятен как молодежи, так и взрослому населению. Практическую пользу в новых знаниях находят как мужчины, так и женщины, вне зависимости от профессии.

- Учитель должен быть готов ко всему, расширять кругозор. Получила много новых знаний. Конечно, для девушки немного специфично собирать и разбирать автомат или изучать инженерную подготовку, но это очень интересно. Особенно ценным для меня были практические навыки, полученные в ходе блока по тактической медицине, - поделилась слушательница курса, учитель математики гимназии № 1 Южно-Сахалинска Яна Завадская.

Уточним, курс «Будь готов» состоит из 4 тематических блоков: инженерная подготовка (инженерные военные сооружения, маскировка, виды боеприпасов и прочее), ГОиЧС (оповещение населения, средства индивидуальной защиты), огневая подготовка (разборка-сборка АК 74, способы прицеливания, практическая стрельба в электроном тире) и тактическая медицина (практика применения турникетов, остановка кровотечений, самопомощь, взаимопомощь, осмотр пострадавшего, наложение давящей повязки, жгутов и пр).

Практическую ценность знаний тактической медицины отмечают все слушатели проекта «Будь готов», в их числе студентка первого курса Политехнического колледжа СахГУ Мария Ушакова.

- На занятиях по тактической медицине мы учились применять жгуты, останавливать кровотечение, накладывать повязки на различные раны. Инструктор наглядно показывала как использовать эти знания на себе и других людях. Это очень интересно и познавательно не только мальчикам, но и девочкам. Эти навыки могут пригодиться в повседневной жизни: в экстренной ситуации я буду знать, как нужно действовать, - уточнила Мария.

Занятия в рамках курса «Будь готов» проводятся бесплатно. Записаться на них могут все желающие, обратившись в администрацию Южно-Сахалинска в рабочее время по телефону: 300-809 (доб. 10).