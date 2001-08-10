В городском парке Южно-Сахалинска начали заливать каток

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина готовят к зимнему сезону. Традиционно на его территории будут работать два катка — за игровым комплексом "Электрон" и на стадионе "Космос". На данный момент специалисты уже приступили к заливке первой площадки, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- Площадь этого катка 50Х50 метров. Уже третий год он пользуется популярностью у горожан. Работу ледовой арены обеспечивает система охлаждающих труб. Она позволяет катку функционировать даже до установления устойчивых минусовых температур, - рассказал директор парка Виктор Калюжный.

О дате открытия катка за игровым комплексом «Электрон» в парке обещают сообщить дополнительно. Для посетителей здесь, как и ранее, будут работать комнаты для переодевания, а также сервис проката коньков. Кроме этого, в декабре, после установления необходимой температуры, специалисты планируют приступить к заливке катка на стадионе «Космос».