В городском парке Южно-Сахалинска начали заливать каток
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина готовят к зимнему сезону. Традиционно на его территории будут работать два катка — за игровым комплексом "Электрон" и на стадионе "Космос". На данный момент специалисты уже приступили к заливке первой площадки, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
- Площадь этого катка 50Х50 метров. Уже третий год он пользуется популярностью у горожан. Работу ледовой арены обеспечивает система охлаждающих труб. Она позволяет катку функционировать даже до установления устойчивых минусовых температур, - рассказал директор парка Виктор Калюжный.
О дате открытия катка за игровым комплексом «Электрон» в парке обещают сообщить дополнительно. Для посетителей здесь, как и ранее, будут работать комнаты для переодевания, а также сервис проката коньков. Кроме этого, в декабре, после установления необходимой температуры, специалисты планируют приступить к заливке катка на стадионе «Космос».
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