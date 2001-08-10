Тихоокеанское
информационное агентство
29 Ноября 2023
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12:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске оштрафовали строителей, оставивших мусор после капремонта

В Южно-Сахалинске оштрафовали строителей, оставивших мусор после капремонта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Административная комиссия Южно-Сахалинска оштрафовала на 75 тысяч рублей подрядчика, который занимался капитальным ремонтом фасада дома № 242 по ул. Ленина, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Основанием для наказания стали многочисленные обращения горожан и публикации в СМИ, по факту складирования строительного мусора на придомовой территории.
Напоминаем, что на территории города действует запрет на размещение отходов в неустановленных местах. Данное ограничение также распространяется на складирование строительного мусора.

За нарушение требований порядка обращения с отходами предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 21-7 закона Сахалинской области   №490 «Об административных правонарушениях в Сахалинской области».            

Данная статья предусматривает наложение административных штрафов:  до 3 тыс. рублей – для граждан, до 40 тыс. рублей для должностных лиц, и до 250 тыс. рублей для юридических лиц.

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