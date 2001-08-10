Сахалинской области присвоен высокий уровень прозрачности закупок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Общественной палате России обнародовали итоги Национального рейтинга прозрачности закупок за 2023 год. В нём приняли участие 85 субъектов страны. Островной регион вошёл в число победителей номинации «Высокая прозрачность» в секции заказчиков регионального уровня, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве экономического развития.

– Рейтинг прозрачности – это инструмент общественного контроля эффективности расходования средств государственными, муниципальными и корпоративными заказчиками, уровня коррупции на российском рынке закупок, повышения дисциплины заказчиков по организации и планированию своей деятельности. Сахалинская область регулярно занимает в рейтинге высокие позиции, – отметила заместитель министра экономического развития Сахалинской области Татьяна Генералова.

В рамках исследования рынка закупок аналитический центр проекта проанализировал более 4,3 млн процедур, опубликованных в Единой Информационной системе за период с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023-го, суммарный объём которых составил 24,28 трлн рублей.

Отметим, Национальный рейтинг прозрачности закупок – независимый негосударственный исследовательский аналитический центр. Он специализируется в области экономического и правового анализа российского рынка государственных и корпоративных закупок и существует с 2006 года. Участники рейтинга распределяются по пяти уровням прозрачности: гарантированной, высокой, средней, базовой и низкой. Они характеризуют зрелость и качество закупочных процессов.