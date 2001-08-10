Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Водозабор «Луговое» обеспечивает больше половины областной столицы водой. В рамках инвестиционной программы компания приступила к бурению пяти новых скважин, рассказали ТИА "Острова" в "РВК-Сахалин".

Это уже второй этап разработки – первые пять скважин компания пробурила в 2022 году. Глубина скважин - 180 метров. Дойти до этой отметки необходимо, чтобы достичь водоносные горизонты – это зоны залегания чистой воды в грунте.

Как рассказал начальник участка Вадим Бавылкин, в рамках инвестиционной программы всего будет пробурено 10 скважин. Это необходимо, поскольку Южно-Сахалинск активно развивается и требует наращивания объема водопотребления. При вводе новых скважин старые (малодебетные) будут выводить из эксплуатации.

Кроме того, в этом году на водозаборе была проведена масштабная работа по очистке 17-ти действующих скважин. Это позволило существенно увеличить добычу воды в каждой из них.