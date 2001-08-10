С начала года в Южно-Сахалинске демонтировано порядка 50 жилых домов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Муниципалитет продолжает работу по ликвидации ветхого жилого фонда. Также с начала года было снесено 30 нежилых объектов, которые находились в аварийном состоянии, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
До конца декабря будет демонтирован расселенный дом в Березняках по ул. Зеленой, 10. Напомним, снос ветхого жилья производится после того, как поступает постановление о выводе из эксплуатации. При этом после признания дома аварийным, специалисты администрации уже разрабатывают необходимую проектную документацию, что позволяет сократить сроки выполнения работ.
В настоящее время департамент городского хозяйства готовит контракт по демонтажу жилых домов и других объектов на следующий год. В него будут включены адреса, где еще не завершено переселение. Это позволит более оперативно организовать снос подобных объектов после переезда жителей. Предварительно в следующем году в перечень будут занесены порядка 50 домов. Мероприятия проводятся в том числе с привлечением средств из областного бюджета.
Также муниципалитет проводит снос зданий и сооружений, которые были переданы городу различными структурами и не подлежат дальнейшей эксплуатации.
Отметим, работа по переселению граждан их ветхого и аварийного жилья в муниципалитете ведется в рамках национального проекта «Жилье городская среда», инициированного Владимиром Путиным.
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