В Южно-Сахалинске от снега чистят дороги, тротуары и проводят антигололедную обработку
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Основное внимание дорожных служб сосредоточено на расчистке улично-дорожной сети, остановочных карманов и павильонов, пешеходных переходов, тротуаров, прилотковых зон, а также на проведении противогололедной обработки. Ночью на данных видах работ было задействовано 83 единицы техники и 32 рабочих. Днем на улицы города на уборку вышли 81 спецмашина и 106 человек, ведется вывоз снега на полигоны, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Обращаем внимание автомобилистов, что в связи с плановыми ремонтными работами отключены светофорные объекты на пересечении улиц Железнодорожной и Пуркаева, и на улице Железнодорожной в районе автокомплекса «Доминант». Также временно не работает вызывной пешеходный светофор на ул. Пограничной в районе средней школы № 3.
Завершаются дорожные работы на тротуарах ул. Пуркаева на участке от пр. Мира до автомагазина «Гиперавто» (ул. Пуркаева, 102).
Напомним о перекрытиях улиц, связанных с обустройством инженерных сетей и дорожными работами.
На участке ул. Комсомольской в районе перекрестка с ул. Курильской продолжается устройство ливневой канализации для строящегося Центра водных видов спорта. Работы ведутся на двух полосах. Проезд возможен по двум свободным в обоих направлениях. Открыть участок для движения планируют 29 ноября.
Частично ограничено движение на путепроводе по ул. Транзитной, проезд осуществляется по одной полосе. Работы ведутся на южной части участка дороги. Ограничения продлятся ориентировочно до 5 декабря.
В связи со строительством детской поликлиники закрытым для движения остается участок ул. Кузнечной от ул. Анивской до ул. Железнодорожной.
Для движения транспорта закрыт сквозной проезд по ул. Карьерной на участке между домами №27 и №29 до пересечения с ул. Украинской. Здесь ведется обустройство инженерно-транспортной инфраструктуры к новому микрорайону. В связи с чем скорректировано движение автобуса №34: он движется по пр. Мира до пересечения с ул. Украинской, затем до разворотной площадки выше железнодорожной больницы и возвращается обратно. Также закрыт для движения внутриквартальный проезд (технологический проезд) в районе домов № 29 и №29а по ул. Карьерной. Заезд к жилым домам возможен в нижней части улицы - с ул. Карьерной, в верхней - с ул. Украинской. По информации заказчика - Корпорации развития Сахалинской области - ограничения на этом участке ул. Карьерной продлятся ориентировочно до 30 ноября.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:11 23 Ноября Охранник, не пустивший бойцов СВО в бар Южно-Сахалинска и распыливший перцовый баллончик, заключен под стражу
17:03 23 Ноября Более пяти тысяч жителей острова выбрали Единую карту сахалинца от ВТБ
17:08 24 Ноября Дети выбрали мессенджеры: лидером роста трафика стал Telegram
14:49 24 Ноября Число многодетных семей на Сахалине и Курилах за пять лет увеличилось на треть
16:11 23 Ноября Охранник, не пустивший бойцов СВО в бар Южно-Сахалинска и распыливший перцовый баллончик, заключен под стражу
17:49 3 Ноября В Южно-Сахалинске состоялась региональная выставка "Сахалинское качество-2023"
13:26 1 Ноября Южносахалинцев приглашают на диспансеризацию
09:26 17 Ноября На Сахалине и Курилах определили лучшие подъезды октября
Выбор редакции
- 10:44 Вчера С начала года в Южно-Сахалинске демонтировано порядка 50 жилых домов
- 11:05 27 Ноября Хоккеисты "Кристалла" уступили "Манулу" в гостевой серии
- 14:49 24 Ноября Число многодетных семей на Сахалине и Курилах за пять лет увеличилось на треть
- 14:36 24 Ноября С 15 по 17 декабря в кинотеатре "Октябрь" в Южно-Сахалинске пройдет Фестиваль китайского кино
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?