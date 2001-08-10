В Южно-Сахалинске от снега чистят дороги, тротуары и проводят антигололедную обработку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Основное внимание дорожных служб сосредоточено на расчистке улично-дорожной сети, остановочных карманов и павильонов, пешеходных переходов, тротуаров, прилотковых зон, а также на проведении противогололедной обработки. Ночью на данных видах работ было задействовано 83 единицы техники и 32 рабочих. Днем на улицы города на уборку вышли 81 спецмашина и 106 человек, ведется вывоз снега на полигоны, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Обращаем внимание автомобилистов, что в связи с плановыми ремонтными работами отключены светофорные объекты на пересечении улиц Железнодорожной и Пуркаева, и на улице Железнодорожной в районе автокомплекса «Доминант». Также временно не работает вызывной пешеходный светофор на ул. Пограничной в районе средней школы № 3.

Завершаются дорожные работы на тротуарах ул. Пуркаева на участке от пр. Мира до автомагазина «Гиперавто» (ул. Пуркаева, 102).

Напомним о перекрытиях улиц, связанных с обустройством инженерных сетей и дорожными работами.

На участке ул. Комсомольской в районе перекрестка с ул. Курильской продолжается устройство ливневой канализации для строящегося Центра водных видов спорта. Работы ведутся на двух полосах. Проезд возможен по двум свободным в обоих направлениях. Открыть участок для движения планируют 29 ноября.

Частично ограничено движение на путепроводе по ул. Транзитной, проезд осуществляется по одной полосе. Работы ведутся на южной части участка дороги. Ограничения продлятся ориентировочно до 5 декабря.

В связи со строительством детской поликлиники закрытым для движения остается участок ул. Кузнечной от ул. Анивской до ул. Железнодорожной.

Для движения транспорта закрыт сквозной проезд по ул. Карьерной на участке между домами №27 и №29 до пересечения с ул. Украинской. Здесь ведется обустройство инженерно-транспортной инфраструктуры к новому микрорайону. В связи с чем скорректировано движение автобуса №34: он движется по пр. Мира до пересечения с ул. Украинской, затем до разворотной площадки выше железнодорожной больницы и возвращается обратно. Также закрыт для движения внутриквартальный проезд (технологический проезд) в районе домов № 29 и №29а по ул. Карьерной. Заезд к жилым домам возможен в нижней части улицы - с ул. Карьерной, в верхней - с ул. Украинской. По информации заказчика - Корпорации развития Сахалинской области - ограничения на этом участке ул. Карьерной продлятся ориентировочно до 30 ноября.