МегаФон начинает продажи аксессуаров для мобильных устройств
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
МегаФон начинает продажу 12 категорий товаров для мобильной электроники под собственным брендом Stellarway. Оператор выходит на новый для себя рынок аксессуаров в период его активного развития.
Аксессуары для мобильных устройств и ноутбуков сегодня демонстрируют уверенный рост. Объем их продаж в интернет-магазине и объединенной розничной сети МегаФона и Yota в третьем квартале текущего года вырос на 12% в штуках по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Наилучшая динамика отмечается в категориях док-станций (+590%), проводных гарнитур (+421%), наушников (+145%), внешних источников питания (+70%). Наибольший прирост продаж в денежном выражении показывают сетевые зарядные устройства (+75%), наушники (+102%) и внешние аккумуляторы (+93%).
Под маркой Stellarway МегаФон будет выпускать более 100 товаров во всех популярных категориях: защитные стёкла, аккумуляторы, проводные и беспроводные наушники, адаптеры, аудио и дата-кабели, сетевые и автомобильные зарядные устройства, проводные гарнитуры. В том числе будут представлены беспроводные зарядки для Apple Watch и чехлы MagSafe.
Защитные стекла, устройства для быстрой зарядки и чехлы от Stellarway уже доступны в интернет-магазине МегаФона. До конца января следующего года все категории анонсированных товаров будут представлены как в салонах объединённой розничной сети МегаФона и Yotа, так и в интернет-магазине. Разработкой и поставками аксессуаров Stellarway занимается дочерняя компания оператора Revo Charge.
МегаФон рассчитывает, что до конца 2024 года товары Stellarway займут до 50% продаж всех аксессуаров в объединенной розничной сети. Запуск собственной торговой марки позволит увеличить объем продаж аксессуаров примерно на 25% в течение следующего года.
«Активно развивающийся рынок товаров для мобильной электроники сейчас наводнен товарами категории No Name и покупателю бывает сложно ориентироваться. Наличие собственной торговой марки Stellarway позволит нам контролировать производство и всю цепочку поставок. Это даст возможность гарантировать качество наших изделий. Сейчас выводим на рынок более 100 товарных позиций, а в дальнейшем мы планируем расширить ассортимент», - комментирует директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.
МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тысяч салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.
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