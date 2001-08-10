В Южно-Сахалинске обнаружен второй порыв, десятки домов остаются без тепла
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Рано утром 28 ноября совместно с губернатором Валерием Лимаренко глава областного центра выехал на пересечение улиц Горной и Комсомольской, где накануне был обнаружен второй порыв, рассказали ТИА «Острова» в городской администрации.
На место также прибыли вице-мэр Алексей Римша, министр жилищно-коммунального хозяйства Наталия Куприна и руководство Сахалинской коммунальной компании.
В настоящее время все силы брошены на ликвидацию повреждения. Планируется, что в ближайшие часы порыв будет ликвидирован и начнется запитка теплосистемы.
Без тепла остаются несколько десятков домов, а также социальные объекты. В детских садах, которые попали под отключение, продолжается мониторинг ситуации. Специалисты с раннего утра проверяют температурный режим, чтобы принять решение о дальнейшем функционировании дошкольных учреждений до подачи тепла.
Отметим, что повреждение Комсомольского коллектора в районе пр. Победы устранено. Сейчас идет запитка системы - тепло приходит в дома и социальные объекты, расположенные южнее ул. Антона Буюклы.
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