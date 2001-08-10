Поронайские пенсионеры-общественники принимают участие в акции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайске продолжают оказывать помощь участникам СВО. Поддержка бойцов СВО объединила жителей Поронайского района разных возрастов. Большой вклад в помощь вносят поронайские пенсионеры, члены Общественной организации пенсионеров. Активные представители старшего поколения совместно с сотрудниками МБУК «Поронайская ЦБС» собрали денежные средства для приобретения необходимых средств, товаров и медикаментов для наших защитников. Кроме того, пенсионеры решили поддержать моральный дух бойцов, написав письма с теплыми пожеланиями и благодарностью.

- Вместе с посылками наши военнослужащие очень ждут письма поддержки. Такие небольшие, но важные послания греют душу и поддерживают боевой дух наших ребят. Военная операция – дело тяжелое, здесь солдат каждый день, час, каждую секунду рискует своей жизнью. И так приятно защитнику в минуты отдыха получить добрую весточку в виде письма, - отметила председатель общественной организации пенсионеров Людмила Михайловна Чернова.

Общественники написали около двадцати теплых посланий. Среди тех, кто выразил в письме слова поддержки наших бойцам были и единственный проживающий на территории Поронайского городского округа участник Великой Отечественной войны 97-летний Алексей Васильевич Ветров.