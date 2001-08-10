Тихоокеанское
информационное агентство
28 Ноября 2023
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16:58, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалин впервые примет Всероссийские соревнования по тяжелой атлетике

Сахалин впервые примет Всероссийские соревнования по тяжелой атлетике

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Холмск станет местом проведения первых на Сахалине Всероссийских соревнований по тяжелой атлетике. Состязания пройдут 2 и 3 декабря в ледовом комплексе «Холмск-Арена», рассказали ТИА "Острова" в регионалоном минспорте.

За медали в 27 весовых категориях будут бороться атлеты в возрасте от 10 лет и старше из Ростовской, Московской, Ульяновской, Магаданской, Сахалинской, Амурской областей, Хабаровского, Приморского, Забайкальского краев, а также Ханты-Мансийского автономного округа.

Масштабным гостем масштабного мероприятия призёр чемпионата мира, чемпион Европы, участник Олимпийских игр в Токио Тимур Наниев.

Открытие соревнований в 13:00. Вход свободный.

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