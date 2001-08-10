Сахалинский школьники пообщались онлайн с учениками из Китая
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск продолжает укреплять международные дружественные связи с городами Китая. В рамках Пятистороннего протокола намерений о сотрудничестве состоялась онлайн-встреча школьников из островной столицы и города Хэйхэ, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
- Было интересно пообщаться со сверстниками из Китая. Невероятные впечатления, ценный опыт коммуникаций и новых знаний. Надеюсь, в будущем будут совместные поездки и межкультурные обмены, - поделилась эмоциями учащаяся школы №22 Елизавета Переверзева.
Отметим, Елизавета изучает китайский язык с начала учебного года. И честь приветствовать коллег из Китая на их родном языке выпала именно ей.
Участие в мероприятии по видеокоференцсвязи также приняли участие руководители администрации Южно-Сахалинска и школы №22.
Как отметил вице-мэр Вячеслав Кожухов, отношения между двумя странами динамично развиваются и находятся на беспрецедентно высоком уровне - активно налаживается взаимодействия в сферах культуры, образования, спорта и молодежной политики.
- Уверен, такие дружественные связи помогут ученикам не только приобрести новых друзей, но и познакомиться с культурой соседних стран. Это большой задел на будущее. Мы со стороны администрации будем всячески поддерживать такие инициативы. В декабре планируем посетить город Хэйхэ с рабочим визитом, где продолжим наш диалог о сотрудничестве двух школ, - сказал Вячеслав Кожухов.
Мероприятие состоялось по инициативе педагогического коллектива и учащихся школы № 22 при поддержке администрации Южно-Сахалинска.
Напомним, Пятисторонний протокол намерений о сотрудничестве был подписан осенью прошлого года между городами Благовещенск, Южно-Сахалинск, Нижний Новгород, Чжухай и Хэйхэ. В его рамках Южно-Сахалинск активно развивает международные связи по самым разным направлениям.
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