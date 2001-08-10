Тихоокеанское
информационное агентство
28 Ноября 2023
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Валерий Лимаренко встретится с жителями Корсаковского района
16:24, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Валерий Лимаренко встретится с жителями Корсаковского района

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Валерий Лимаренко посетит Корсаковский район с рабочей поездкой во четверг, 30 ноября. В 14:00 начнется встреча главы региона с жителями. На мероприятие, которое состоится в детской школе искусств, расположенной на улице Советской, 14, приглашаются все желающие, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Перед этим, с 13:00 до 14:00, там же проведут прием руководители региональных органов исполнительной власти и районной администрации, а также военный комиссар Сахалинской области.

В программу рабочей поездки Валерия Лимаренко в Корсаковский район вошло посещение одного из сёл, проверка ремонта дорог, придомовых территорий и подъездов, контроль за ходом благоустройства и жилищного строительства.

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