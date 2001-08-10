В Амурском природном парке решили подружить черного и даурского журавлей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники Муравьевского парка Амурской области решили подружить черного журавля Гришу и даурского журавля Беллу. Сейчас они живут в соседних вольерах. Молодые журавли - птицы социальные, стайные, в природе стараются держаться группами или семьями. Поэтому муравьевским пернатым организовали совместные прогулки, пишет ИА "Порт Амур".
Гриша, брошенный семьей, сразу потянулся к Белле, старался держаться от нее не дальше двух метров. Видно, что у него поза и поведение покорности - он старался не смотреть на Беллу, опускал голову к земле.
Белла же в первую встречу проявляла к птенцу сильное любопытство, при этом она не имела навыков общения с другими журавлями. Самка постоянно проверяла, как птенец будет реагировать на ее действия: то за ногу ущипнет, то за перо дернет. Видно было, что Грише это уже надоело, но он все равно не хотел уходить от Беллы.
«Объединение и совместные прогулки двух одиночных журавлей проводились под нашим пристальным надзором, в любой момент, в случае проявления агрессии, мы готовы были разогнать их по разным вольерам. Однако явной агрессии не наблюдалось. Только любопытство со стороны «даурки», причем довольно назойливое любопытство», - сообщили в Муравьевском парке.
В первый день совместная прогулка длилась около получаса. Во второй день гуляли уже почти час. Любопытство утихло, и Белла уже почти не приставала к Грише, больше занималась своими делами, а вот Гриша от самки так и не отходил.
В дальнейшем, при более теплой погоде, эксперимент по взаимной социализации журавлей продолжится.
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