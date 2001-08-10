Икру, рыбу и крабов на семь миллионов рублей изъяли в Приморье

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более 5,8 тонны крабов, икры и горбуши без маркировки изъяли у жителей Тернейского района в Приморье. Стоимость партии морепродуктов - более семи миллионов рублей, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на пресс-группу Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

«На территории частных домовладений у четырех жителей Тернейского района изъято 4,7 тонны конечностей и мяса краба камчатского, около тонны горбуши, а также 167 кг икры рыб лососевых пород, - перечислили в ведомстве. - Проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение».

Вся изъятая продукция - без маркировки, ее общая стоимость превысила семь миллионов рублей. Краба, икру и рыбу планировали сбыть в Приморском крае.

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