Тихоокеанское
информационное агентство
28 Ноября 2023
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14:26, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сильный снегопад и ветер обрушатся 28 ноября на два района Сахалина

Сильный снегопад и ветер обрушатся 28 ноября на два района Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

28 ноября на территории Долинского и Макаровского районов прогнозируются умеренные осадки (преимущественно снег), местами сильные, ветер 15-20 м/с, метель, на дорогах гололедица, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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