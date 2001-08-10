Ситуацию с теплоснабжением мэр Южно-Сахалинска держит на личном контроле
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сергей Надсадин выехал на место повреждения Комсомольского коллектора по проспекту Победы и провел экстренное совещание с руководителями профильных структур администрации, рассказали ТИА "Острова" в мэрии Южно-Сахалинска.
На месте работают аварийные бригады Сахалинской коммунальной компании, которые устраняют порыв на участке сетей. Глава города заслушал доклад руководителя СКК и потребовал провести все работы в максимально сжатые сроки.
– Сегодня в районе проспекта Победы был поврежден Комсомольский коллектор. В зоне аварии оказались и социальные объекты: детские сады и школы. Вместе с тем, СКК переключила потребителей на резервную схему, наблюдаются заниженные параметры тепла. Я дал поручение первому вице-мэру Андрею Ковальчуку создать комиссию, которая определит причины произошедшего. Ведь летом в этом районе уже велись ремонтные работы. Кроме этого, департамент городского хозяйства и отдел муниципального жилищного контроля будут тесно работать с управляющими компаниями, чтобы выявить реальную ситуацию по недостаткам теплоснабжения, – подчеркнул мэр Сергей Надсадин.
Сейчас специалисты Сахалинской коммунальной компании ведут выемку грунта в предполагаемом месте повреждения сетей.
- После земляных работ мы запустим теплоноситель, чтобы точно определить место повреждения, затем приступим к ремонту. Планируем до 16.00 закончить. После возобновления подачи тепла, потребуется время для прогрева сети. Обращу внимание, что поскольку потребители присоединены к резервной схеме, вероятны заниженные параметры в южной части города, – рассказал генеральный директор АО «Сахалинская коммунальная компания» Максим Беккер.
Отметим, по поручению мэра Сергея Надсадина все обращения от жителей пострадавшего района будут адресно отрабатываться профильными специалистами. К 16.00 планируется начать заполнение системы теплоносителем. Ситуация находится на контроле главы областного центра.
По вопросам обеспечения теплом южносахалинцы могут обращаться в свои управляющие компании, а также в диспетчерскую СКК по телефонам: 72-30-13, 72-33-89.
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